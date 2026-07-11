Marc Marquez triumphiert am Sachsenring – Bezzecchi muss nach schwerem Sturz operiert werden

Marc Marquez auf Pole und Sprintsieg am Sachsenring – Bezzecchi verletzt

Marc Marquez hat beim Grand Prix von Deutschland am Sachsenring sowohl die Pole Position als auch das Sprintrennen gewonnen. Der 33-jährige Spanier verwies dabei jeweils seinen Bruder Alex Marquez auf den zweiten Platz – beide fahren für Ducati.

Den dritten Rang im Sprintrennen belegte Fabio di Giannantonio (Italien, Ducati). WM-Spitzenreiter Jorge Martin (Aprilia) startete von Startplatz neun und kam im Sprintrennen auf Rang sechs ins Ziel.

Bezzecchi nach Sturz operationsbedürftig

WM-Zweiter Marco Bezzecchi (27, Italien, Aprilia) stürzte im Qualifying schwer und zog sich dabei einen Bruch des linken Schlüsselbeins zu. Laut Rennstall Aprilia muss der Italiener operiert werden. Erst vor zwei Wochen war Bezzecchi in den Niederlanden bei fast 200 km/h gestürzt, blieb dabei jedoch unverletzt.

Im Qualifying wurden Franco Morbidelli und Diogo Moreira jeweils um drei Startplätze zurückversetzt. Beide hatten auf der Ideallinie zu langsam gefahren. Morbidelli war ursprünglich als Siebter klassiert worden, Moreira als 15.

Historischer Vergleich

Giacomo Agostini gewann den Grand Prix von Deutschland zwischen 1965 und 1976 insgesamt 13-mal, darunter zehn Siege in der MotoGP-Klasse. Sieben dieser Erfolge erzielte er auf der Nordschleife des Nürburgrings, sechs auf dem Hockenheimring.