Marokko schlägt Kanada 3:0 und zieht ins WM-Viertelfinale ein

Marokko hat bei der FIFA WM 2026 das Achtelfinale gegen Kanada mit 3:0 gewonnen und steht damit in der Runde der letzten acht Teams. Das Spiel fand am 4. Juli 2026 in Houston vor 68.777 Zuschauern statt. Schiedsrichter war der Engländer Michael Oliver.

Torlose erste Hälfte, Marokko dominiert nach der Pause

Nach einem torlosen ersten Durchgang erzielte Azzedine Ounahi in der 50. Minute die Führung für Marokko. Derselbe Spieler erhöhte in der 82. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Soufiane Rahimi in der 98. Minute mit dem 3:0-Endstand.

Rahimi war bereits in der 22. Minute ins Spiel gekommen, nachdem Ismael Saibari mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel hatte ausgewechselt werden müssen. Saibari, der künftig für den FC Bayern spielt, hatte im bisherigen Turnierverlauf dreimal getroffen.

Turbulente Partie mit acht Gelben Karten

Schiedsrichter Oliver verteilte insgesamt acht Gelbe Karten – mehr als in jedem anderen Spiel des laufenden Turniers. Allein in der ersten Hälfte gab es sechs Verwarnungen.

Auf kanadischer Seite blieb Alphonso Davies über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Kanada hatte mit dem Einzug ins Achtelfinale erstmals in der Turniergeschichte diese Phase erreicht. Trainer der Kanadier ist Jesse Marsch, der zuvor unter anderem in Salzburg tätig war.

Marokko trifft am 9. Juli in Boston auf Frankreich oder Paraguay

Marokko, bei der WM 2022 Vierter, trifft im Viertelfinale am 9. Juli in Boston auf den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Paraguay.