Meerdink mit Doppelpack bei Nations-League-Sieg der Niederlande gegen Serbien – Gakpo verletzt ausgewechselt

Die niederländische Nationalmannschaft hat am Sonntag ihr Spiel in der Gruppe A1 der UEFA Nations League gegen Serbien mit 2:1 gewonnen. Beide Treffer für die Elftal erzielte Mexx Meerdink von AZ Alkmaar, der damit in der 30. und der 69. Minute seine ersten beiden Länderspieltore feierte. Für Serbien traf Luka Jovic in der 46. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung Cody Gakpos, der bereits in der 17. Minute mit Problemen am Knöchel ausgewechselt werden musste.

Meerdink mit Doppelpack, Gakpo früh verletzt vom Feld

Meerdink brachte die Niederlande in der 30. Minute per Foulelfmeter in Führung. Serbien glich durch Jovic gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 46. Minute aus. Den entscheidenden zweiten Treffer für die Niederlande erzielte Meerdink in der 69. Minute. Der 23-Jährige stand damit im Mittelpunkt der Partie und sorgte mit seinen beiden Toren für den Auswärtssieg der niederländischen Auswahl.

Bereits deutlich früher im Spiel hatte es einen Rückschlag für die niederländische Mannschaft gegeben: Cody Gakpo vom FC Liverpool musste in der 17. Minute wegen einer Knöchelverletzung vom Platz. Der 27-Jährige hatte drei Tage zuvor, am Donnerstag, beim 1:1 gegen Deutschland noch den späten Ausgleichstreffer für die Niederlande erzielt. Das Remis gegen die deutsche Mannschaft war damals erst in der Schlussphase zustande gekommen.

Für die niederländische Nationalmannschaft steht seit Kurzem mit Xavi Hernandez ein neuer spanischer Trainer an der Seitenlinie. Unter seiner Leitung setzte sich die Elftal nach dem Unentschieden gegen Deutschland nun auch gegen Serbien durch und sammelte damit weitere Punkte in der laufenden Nations-League-Gruppenphase.

Ablauf und Struktur der Nations-League-Gruppenphase

Die UEFA Nations League wurde als Wettbewerb eingeführt, um Länderspiele außerhalb von Welt- und Europameisterschaften kompetitiver zu gestalten. Die teilnehmenden Nationalmannschaften sind dabei in mehrere Leistungsstufen unterteilt, innerhalb derer sie in kleinen Gruppen gegeneinander antreten. Üblicherweise absolviert jede Mannschaft in einem kurzen Zeitraum mehrere Partien gegen dieselben Gruppengegner, sowohl zu Hause als auch auswärts.

Ein enger Spielplan mit mehreren Partien innerhalb weniger Tage ist bei diesem Wettbewerb keine Seltenheit. Das bringt für die Nationalmannschaften eine erhöhte körperliche Belastung mit sich, da zwischen den einzelnen Begegnungen oft nur wenige Tage Regenerationszeit liegen. Gerade bei Spielern, die zugleich im intensiven Vereinsalltag stehen, kann sich dies auf die körperliche Verfassung auswirken.

Verletzungen im Rahmen von Länderspielpausen sind grundsätzlich ein wiederkehrendes Thema im internationalen Fußball, da Nationaltrainer und Vereinstrainer die Belastungssteuerung ihrer Spieler unterschiedlich beurteilen können. Für Vereine, die ihre Profis an die Nationalmannschaften abstellen, ist der Ausgang solcher Länderspiele in erster Linie im Hinblick auf den gesundheitlichen Zustand der zurückkehrenden Spieler von Bedeutung, insbesondere wenn kurz darauf wieder Vereinsspiele anstehen.