Mehr als 70 Teilnehmer spielten in Gmünd Tennis wie vor 100 Jahren

Rasentennis-Hobbyturnier in Gmünd lockt mehr als 70 Teilnehmende an

In Gmünd im Waldviertel ist am Wochenende ein Rasentennis-Hobbyturnier ausgetragen worden. Mehr als 70 Teilnehmende traten dabei ganz in Weiß gekleidet mit weißen Tennisbällen und alten Holzschlägern an.

Austragungsort war ein Fußballplatz in Gmünd, der eigens für das Turnier in eine Tennisarena mit vier Rasenplätzen umgewandelt wurde.

Monatelange Vorbereitung des Platzes

Sebastian Senk und sein Team hatten den Platz seit Jahresbeginn gepflegt. Die Vorbereitungen umfassten das Walzen des Rasens, die Beseitigung von Unkraut sowie das Auftragen neuer Erde.

Teilnehmende aus der Region

Unter den Teilnehmenden waren Heinrich Buchhöcker aus Weitra im Bezirk Gmünd sowie Alexander Vogl aus Gmünd. Laurin Kolm aus Zwettl nahm erstmals am Turnier teil. Auch der Hobbyspieler und Tennis-Journalist Fritz Hutter war mit von der Partie.

Ältester Teilnehmer war der 77-jährige Ortwin Gründl, der dafür einen Ehrenpreis erhielt.

Finalisten des Turniers

Im Finale standen einander Alexander Vogl, Elias Fritz, Johanna Hutter und Christian Kohl gegenüber.