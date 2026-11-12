Meistertrainer Sebastia Salvat verlässt Handball-Champion Vöslau und wechselt nach Deutschland

Der österreichische Handballmeister roomz JAGS Vöslau verliert seinen Cheftrainer: Sebastia Salvat verlässt den Club und wechselt zum deutschen Erstligisten SG BBM Bietigheim. Der Verein gab die Trennung am Donnerstag bekannt.

Spanier zieht es in die deutsche Bundesliga

Salvat, der aus Spanien stammt, hatte Vöslau in der vergangenen Saison zum historischen Meistertitel geführt. Nun wechselt er zu SG BBM Bietigheim, einem Club aus der deutschen Handball-Bundesliga. Vöslau steht damit vor der Aufgabe, kurzfristig einen neuen Cheftrainer zu finden.

Bis ein neuer Cheftrainer bestellt ist, übernimmt ein dreiköpfiges Team die Agenden: Roland Eberl, Moshe Halperin und Fabian Schartel sollen den Spielbetrieb in der Übergangszeit sicherstellen. Vöslau liegt aktuell auf dem vierten Platz der Mehrleben HLA Meisterliga.

Trainerwechsel in der Saisonmitte

Ein Trainerwechsel während der laufenden Saison stellt Vereine grundsätzlich vor organisatorische Herausforderungen. Üblicherweise müssen taktische Konzepte, Trainingsabläufe und die Kommunikation mit der Mannschaft kurzfristig neu geordnet werden, ohne dass der laufende Spielbetrieb darunter leidet. In solchen Übergangsphasen greifen Vereine häufig auf bestehende Mitarbeiter aus dem Trainerstab oder dem Umfeld der Mannschaft zurück, um Kontinuität zu gewährleisten, während parallel die Suche nach einer dauerhaften Lösung läuft.

Die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers erfordert in der Regel sorgfältige Abstimmung zwischen sportlicher Leitung, Vereinsführung und häufig auch finanziellen Rahmenbedingungen. Gerade bei einem amtierenden Meister steht dabei zusätzlich der Anspruch im Raum, das bisherige Leistungsniveau zu halten oder weiter auszubauen.

Wechsel von Trainern aus kleineren Ligen in größere ausländische Ligen wie die deutsche Handball-Bundesliga sind im europäischen Handball keine Seltenheit. Erfolge auf nationaler Ebene, etwa ein Meistertitel, gelten häufig als Sprungbrett für Trainer, die sich für Aufgaben in sportlich und wirtschaftlich stärker aufgestellten Ligen empfehlen wollen.