Melzer gibt Davis-Cup-Kader für Duell gegen Spanien bekannt – Vertrag bis 2029 verlängert

ÖTV-Kapitän und -Sportdirektor Jürgen Melzer hat am Nationalfeiertag in der Wiener Stadthalle sein Aufgebot für das Davis-Cup-Final-8 bekanntgegeben. Österreich trifft am 26. November in Bologna auf Spanien. Für das Team nominiert wurden Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler sowie für das Doppel Lucas Miedler und Neil Oberleitner.

Melzers Kader und Vertragsverlängerung

Mit Rodionov, Neumayer und Schwärzler stehen drei Einzelspieler im österreichischen Aufgebot. Im Doppel setzt Melzer auf Miedler und Oberleitner, die gemeinsam bereits ein Doppel gewonnen haben. Bei dem Medientermin wurde zudem bekannt, dass Melzers Vertrag als Kapitän um drei Jahre bis Ende 2029 verlängert wurde. ÖTV-Präsident Richard Grasl war bei der Bekanntgabe ebenfalls präsent.

Österreich hat sich zum zweiten Mal in Serie für das Final-8-Turnier qualifiziert. Zuvor hatte die österreichische Mannschaft gegen Belgien gespielt. Mit welchem Spieler Melzer im Einzel gegen Spanien antreten lässt, wurde bei dem Termin nicht festgelegt.

Spaniens starker Kader

Österreichs Gegner in Bologna tritt mit einem personell starken Team an. Spaniens Kader besteht aus Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Alejandro Davidovich Fokina, Marcel Granollers und Pedro Martinez. Alcaraz liegt aktuell auf Rang drei der ATP-Weltrangliste, Jodar auf Rang elf. Davidovich Fokina, derzeit Weltranglisten-15., gewann zuletzt das Turnier in Shanghai. Kapitän des spanischen Teams ist David Ferrer, der nach diesem Einsatz als Kapitän ausscheidet.

Format und Austragungsort des Final-8

Das Davis-Cup-Final-8 bündelt die acht besten nach der Gruppenphase verbliebenen Nationen in einem K.o.-Format an einem einzigen Austragungsort. Bologna ist in diesem Jahr Schauplatz der Endrunde. Grundsätzlich werden die Begegnungen im Davis Cup aus zwei Einzeln und einem abschließenden Doppel bestritten, wobei zwei gewonnene Partien für den Einzug in die nächste Runde ausreichen. Die Aufstellung der Einzelspieler wird dabei jeweils erst unmittelbar vor der Begegnung festgelegt, sodass Kapitäne kurzfristig auf die Form der Spieler und die gegnerische Nominierung reagieren können.

Für die teilnehmenden Verbände ist die Qualifikation für das Final-8 sportlich wie organisatorisch von Bedeutung, da nur eine begrenzte Anzahl an Nationen in der engsten Weltspitze um den Titel mitspielt. Eine wiederholte Teilnahme wie im Fall des österreichischen Teams gilt im internationalen Vergleich als Ausdruck konstanter läuferischer und spielerischer Qualität im Herrenbereich, auch wenn der Davis Cup traditionell stark von der tagesaktuellen Form einzelner Spieler abhängt.