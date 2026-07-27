Mercedes trennt sich von Nachwuchschef Gwen Lagrue
Mercedes verabschiedet sich von Gwen Lagrue. Der Franzose hatte rund zehn Jahre für das Formel-1-Team gearbeitet und dort das Nachwuchsprogramm geleitet.
Zu den von Lagrue mitentdeckten Fahrern zählen Kimi Antonelli, aktuell WM-Spitzenreiter, sowie dessen Teamkollege George Russell.
Vergleich mit Red Bulls Talentprogramm
Auch bei Red Bull gab es zuletzt einen Wechsel an der Spitze der Nachwuchsförderung: Helmut Marko, der frühere Weltmeister wie Sebastian Vettel und Max Verstappen gefördert hatte, zog sich Ende vergangenen Jahres zurück. Teamchef bei Red Bull ist Laurent Mekies.
Mercedes bezeichnete Lagrue als „Juwelier“, der Rohdiamanten schleift.
Hinweis zur Faktenprüfung
Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.