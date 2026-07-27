Mercedes trennt sich von Nachwuchschef Gwen Lagrue

Mercedes verabschiedet sich von Gwen Lagrue. Der Franzose hatte rund zehn Jahre für das Formel-1-Team gearbeitet und dort das Nachwuchsprogramm geleitet.

Zu den von Lagrue mitentdeckten Fahrern zählen Kimi Antonelli, aktuell WM-Spitzenreiter, sowie dessen Teamkollege George Russell.

Vergleich mit Red Bulls Talentprogramm

Auch bei Red Bull gab es zuletzt einen Wechsel an der Spitze der Nachwuchsförderung: Helmut Marko, der frühere Weltmeister wie Sebastian Vettel und Max Verstappen gefördert hatte, zog sich Ende vergangenen Jahres zurück. Teamchef bei Red Bull ist Laurent Mekies.

Mercedes bezeichnete Lagrue als „Juwelier“, der Rohdiamanten schleift.