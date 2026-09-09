Messi plant Einstieg bei spanischem Zweitligisten CD Eldense

Der argentinische Fußball-Star Lionel Messi plant offenbar den Einstieg beim spanischen Zweitligisten CD Eldense. Spanische Medien berichteten am Mittwoch über das geplante Geschäft, an dem auch die kolumbianische Investmentgruppe TH beteiligt ist. Der Deal steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch Spaniens Obersten Sportrat, den Consejo Superior de Deportes (CSD).

Zweitligist aus der Provinz Alicante im Fokus

CD Eldense ist in der Stadt Elda in der Provinz Alicante beheimatet, die rund 55.000 Einwohner zählt. Der Club ist erst kürzlich in die Segunda Division aufgestiegen und liegt nach vier ausgetragenen Runden auf dem drittletzten Tabellenplatz. Der 39-jährige Messi, Weltmeister von 2022, wäre nach Angaben spanischer Medien über das geplante Investment künftig an einem weiteren europäischen Verein beteiligt.

Bereits jetzt ist Messi Eigentümer des Fünftligisten UE Cornella. Zusätzlich soll er nach dem Ende seiner aktiven Karriere in den USA Anteile am MLS-Club Inter Miami erhalten, für den er derzeit als Spieler aktiv ist. Ein Einstieg bei CD Eldense würde sein bestehendes Engagement im spanischen Vereinsfußball erweitern.

Genehmigungsverfahren durch den spanischen Sportrat

Grundsätzlich prüft der Consejo Superior de Deportes in Spanien Eigentümerwechsel und Investitionen bei Fußballvereinen, um unter anderem die wirtschaftliche Stabilität der Clubs sowie die Einhaltung sportrechtlicher Vorgaben sicherzustellen. Solche Genehmigungsverfahren sind bei Vereinsübernahmen in Spanien üblich und betreffen sowohl finanzielle als auch strukturelle Aspekte eines geplanten Investments. Erst nach positivem Abschluss eines solchen Verfahrens kann ein Einstieg rechtlich wirksam werden.

Investitionen ausländischer Geldgeber bei kleineren spanischen Vereinen sind in den vergangenen Jahren keine Seltenheit gewesen. Für Clubs aus unteren und mittleren Ligen können finanzstarke Investoren zusätzliche Mittel für den sportlichen und infrastrukturellen Ausbau bedeuten. Gleichzeitig sehen sich solche Vereine nach einem Eigentümerwechsel häufig mit veränderten Erwartungen an sportliche Ergebnisse und Vereinsstrukturen konfrontiert.

Engagement bekannter Sportler bei kleineren Vereinen

Das Engagement prominenter Sportler bei kleineren Fußballclubs hat in den vergangenen Jahren international zugenommen. Solche Beteiligungen reichen von reinen Investitionen bis zu aktiver Mitgestaltung der Vereinsführung. Für die betroffenen Clubs bedeutet die Verbindung zu einem bekannten Namen häufig zusätzliche mediale Aufmerksamkeit, unabhängig von der tatsächlichen sportlichen Entwicklung der Mannschaft.