Messi richtet emotionale Botschaft an Team vor WM-Finale gegen Spanien

Messi meldet sich vor WM-Finale gegen Spanien

Wenige Stunden vor dem WM-Finale hat Lionel Messi einen Post auf Instagram veröffentlicht. Darin wandte er sich an seine Teamkollegen, den Trainerstab und alle, die daran arbeiten, dass die argentinische Nationalmannschaft eine Familie bleibt.

Das Finale findet am Sonntagabend in East Rutherford statt. Argentinien trifft auf Spanien. Der Anpfiff ist um 21:00 Uhr, ORF1 überträgt das Spiel ab 18:10 Uhr live.

„Eine Geschichte, die niemand auslöschen kann“

In seinem Post, dem ein Mannschaftsfoto aller argentinischen Spieler, Trainer und Betreuer beigefügt war, schrieb Messi: „Egal, was passiert, diese Gruppe hat bereits eine Geschichte geschrieben, die wir nie vergessen werden – eine, die niemand auslöschen kann. AUF GEHT’S ARGENTINIEN.“

Argentinien bestreitet das zweite WM-Endspiel in Folge und geht als Titelverteidiger in die Partie. Das Team gewann 2021 und 2024 die Copa America. Messi ist 39 Jahre alt und achtmaliger Weltfußballer des Jahres.