Miedler scheitert in Cincinnati bereits in Runde eins

Der niederösterreichische Doppelspezialist Lucas Miedler ist beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Miedler und sein australischer Partner Marc Polmans unterlagen am Montag dem deutsch-niederländischen Duo Constantin Frantzen und Robin Haase mit 4:6, 6:7 (3/7).

Frühes Aus gegen Frantzen und Haase

Miedler und Polmans mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Den ersten Satz verloren sie mit 4:6, im zweiten Satz setzten sich Frantzen und Haase im Tiebreak mit 7:3 durch. Für das Duo Miedler/Polmans bedeutet die Niederlage bereits das dritte Auftaktaus in Serie bei einem Turnier.

Zuvor waren Miedler und Polmans bereits Ende Juli beim 500er-Turnier in Washington in der ersten Runde ausgeschieden. Auch beim Masters-Turnier in Montreal Anfang August war für das Duo nach der ersten Runde Schluss. In Cincinnati setzte sich diese Serie nun fort.

Titel in Gstaad und Kitzbühel

Die jüngsten Ausscheiden stehen im Kontrast zu Erfolgen des Duos in den Wochen zuvor. Miedler und Polmans hatten sowohl das Turnier in Gstaad als auch jenes in Kitzbühel gewonnen. Beide Turniere fanden auf europäischem Boden statt, bevor die Tour für die nordamerikanische Hartplatzsaison in Übersee fortgesetzt wurde.

Wechsel des Terrains als Herausforderung

Im Tennis-Doppel gelten Turnierserien häufig als wechselhaft, da sich Belag, Ballwechseltempo und klimatische Bedingungen innerhalb kurzer Zeit deutlich ändern können. Der Übergang von den europäischen Sandplatzturnieren im Sommer zur nordamerikanischen Hartplatzsaison stellt Doppelpaarungen regelmäßig vor neue Anforderungen, da sich Spielgeschwindigkeit und Absprungverhalten des Balls grundlegend unterscheiden. Solche Umstellungen können sich bei Doppelteams besonders bemerkbar machen, da Returnverhalten und Netzspiel eng aufeinander abgestimmt sein müssen.

ATP-1000-Turniere wie jenes in Cincinnati gehören neben den Grand-Slam-Turnieren zu den höchstdotierten und am stärksten besetzten Wettbewerben der Tennis-Tour. Die Konkurrenz im Doppel ist bei diesen Turnieren traditionell groß, da viele der weltbesten Doppelpaarungen an den Start gehen. Ein frühes Ausscheiden gegen ein eingespieltes gegnerisches Duo ist bei dieser Turnierkategorie keine Seltenheit, unabhängig von der vorangegangenen Form eines Teams.