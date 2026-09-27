Mit 16 Jahren jüngster Ballonpilot Österreichs – Erster Flug direkt nach bestandener Prüfung

Marco Hauer aus Wieselburg im Bezirk Scheibbs ist mit 16 Jahren der jüngste Heißluftballonpilot Österreichs. Er hat seinen Pilotenschein kürzlich gemacht und durfte bereits seine ersten drei Passagiere durch die Lüfte befördern.

Vom Ballonkorb zur eigenen Lizenz

Marco Hauers Weg zum Piloten begann bereits Jahre vor der eigentlichen Ausbildung. 2019 verfolgten er und sein Vater den Luxemburger Nico Pezen bei der Staatsmeisterschaft. Zwei Jahre später, 2021, durfte Marco Hauer bei der Meisterschaft das erste Mal selbst in einem Ballon mitfahren. Mit elf Jahren stand er dann zum ersten Mal im Ballonkorb.

Mit 15 Jahren begann er, Theoriestunden zu absolvieren. Bis zur praktischen Prüfung musste er 16 Fahrstunden sammeln. Parallel dazu legte er den Flugfunkschein auf Englisch ab. Im September 2026 bestand Marco Hauer schließlich die Pilotenprüfung. Am Tag, an dem ihm der Pilotenschein zugestellt wurde, unternahm er direkt seine erste Ballonfahrt mit Passagieren.

Als Pilot darf der 16-Jährige vorerst für den Ballonsportverein Mostviertel fahren, mit maximal drei Passagieren an Bord und mit Ballons bis zu einer Größe von 3.400 Kubikmetern. Andreas Simoner, Obmann des Ballonsportvereins Mostviertel, begleitet den jungen Piloten in diesem Verein.

Bereits kurz nach seiner Prüfung war Marco Hauer über Filzmoos im Bezirk St. Johann im Pongau bei winterlichen Verhältnissen mit Schnee Ballon fahren. Am Wochenende Ende September 2026 reist er in die Toskana, wo er Katharina Lothspieler als Crew-Mitglied bei der italienischen Meisterschaft unterstützt.

Ausbildung zum Ballonpiloten

Der Weg zum Heißluftballon-Pilotenschein setzt sich grundsätzlich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Angehende Piloten müssen sich in der Theorie unter anderem mit Meteorologie, Navigation, Luftrecht und der Technik des Ballonfahrens auseinandersetzen. In der Praxis sind eine festgelegte Anzahl an Fahrstunden unter Aufsicht erfahrener Piloten zu absolvieren, bevor die eigentliche Prüfung abgelegt werden kann. Zusätzlich ist üblicherweise ein Flugfunkschein erforderlich, da die Kommunikation im Luftraum international meist auf Englisch erfolgt.

Heißluftballone unterscheiden sich in der Steuerung grundlegend von anderen Luftfahrzeugen. Piloten können lediglich das Steigen und Sinken des Ballons durch die Regulierung der Innentemperatur der Hülle beeinflussen. Die horizontale Richtung dagegen wird ausschließlich vom Wind bestimmt. Erfahrene Piloten nutzen deshalb unterschiedliche Windschichten in verschiedenen Höhen, um eine gewünschte Fahrtrichtung zumindest annähernd zu erreichen. Diese Abhängigkeit von den Windverhältnissen macht die sorgfältige Beobachtung der Wetterlage vor und während jeder Fahrt zu einem zentralen Bestandteil der Ausbildung und der praktischen Tätigkeit als Ballonpilot.