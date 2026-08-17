Österreichs Schwimmteam hat bei der Langbahn-Europameisterschaft in Paris zum vierten Mal in Folge mindestens eine Medaille gewonnen. Luka Mladenovic sicherte sich Bronze über 200 m Brust, der erst 18-jährige Christian Giefing wurde im Kraul-Bewerb Vierter. Es waren die 38. kontinentalen Schwimm-Titelkämpfe.

Bronze für Mladenovic, starker Auftritt von Giefing

Der 22-jährige Luka Mladenovic gewann über 200 m Brust die Bronzemedaille und setzte damit die Serie österreichischer Medaillengewinne bei Langbahn-Europameisterschaften fort. Christian Giefing, mit 18 Jahren der jüngere der beiden Aktiven, erreichte im Kraul-Bewerb Rang vier.

Insgesamt reisten 20 österreichische Athletinnen und Athleten zur EM nach Paris. Neben Mladenovic und Giefing schafften es lediglich vier weitere Mitglieder des Teams in ein Finale. Der letzte verfügbare Finalplatz in der Männer-Lagenstaffel ging in einer Zeit von 3:33,33 Minuten weg. Zum Vergleich: Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler waren vor zwei Jahren mit 3:33,41 Minuten noch Europameister geworden.

Interimistischer Sportdirektor des Österreichischen Schwimmverbands (OSV) ist der 34 Jahre alte Jakub Maly, der zuvor für den Junioren-Bereich des Verbands zuständig war. Er übernahm die Funktion, nachdem Walter Bär Mitte März unerwartet verstorben war.

Zeitplan bis zu den nächsten Titelkämpfen

Für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gelten geforderte Qualifikationszeiten erst ab dem 1. März 2027. Der internationale Wettkampfkalender sieht zunächst die Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Dezember in Peking vor. Die nächste Langbahn-Weltmeisterschaft findet im Juli 2027 in Budapest statt.

Nachwuchsarbeit in einem dezentralen System

Der österreichische Schwimmsport ist organisatorisch auf mehrere Stützpunkte verteilt. Neben der Südstadt bei Wien zählen Linz und Salzburg zu den zentralen Trainingsstandorten des Verbands. Diese dezentrale Struktur ist in vielen kleineren Schwimmnationen üblich, da sich Trainingsgruppen, Trainerpersonal und Infrastruktur nicht an einem einzigen Ort konzentrieren lassen.

Grundsätzlich hängt der internationale Erfolg im Schwimmsport stark von einer kontinuierlichen Nachwuchsentwicklung über mehrere Jahre hinweg ab. Junge Athletinnen und Athleten durchlaufen dabei üblicherweise verschiedene Altersklassen, ehe sie im Erwachsenenbereich an internationale Normzeiten herangeführt werden. Wechsel in Führungspositionen eines Verbands, wie sie sich beim OSV mit der Berufung eines bislang für den Nachwuchs zuständigen Funktionärs in eine interimistische Sportdirektion ergeben haben, sind in solchen Strukturen nicht unüblich, wenn personelle Kontinuität sichergestellt werden soll.

Auch die Qualifikation für Olympische Spiele folgt international einheitlichen Prinzipien: Verbände nominieren ihre Athletinnen und Athleten in der Regel erst dann, wenn definierte Zeiten innerhalb eines festgelegten Qualifikationszeitraums erreicht wurden. Dieser Zeitraum beginnt üblicherweise erst gut eineinhalb Jahre vor den jeweiligen Spielen, was Verbänden und Sportlern Planungssicherheit für die dazwischenliegenden Wettkampfsaisonen gibt.