MLS streicht Messi zwei Gelbe Karten – so entgeht er der Sperre

Lionel Messi muss trotz seiner fünften Gelben Karte in der laufenden MLS-Saison keine Sperre absitzen. Der Argentinier hatte sich die Verwarnung am Donnerstag im Spiel gegen Cincinnati zugezogen, das 2:2 endete. Grund für die ausbleibende Sperre ist eine Regel der MLS, nach der Gelbe Karten unter bestimmten Voraussetzungen wieder vom Verwarnungskonto eines Spielers gestrichen werden.

Zwei gestrichene Verwarnungen bei Messi

Laut einem Bericht von „The Athletic“ wurden Messi in der laufenden Saison bereits zwei Gelbe Karten von seinem Verwarnungskonto gestrichen. Dem Bericht zufolge gelang ihm dies, weil er zwei separate Serien von fünf Spielen in Folge ohne Verwarnung absolvierte. Die MLS-Regularien sehen vor, dass einem Spieler eine Gelbe Karte erlassen wird, wenn er über fünf aufeinanderfolgende Einsätze hinweg nicht verwarnt wird. Diese Regel kann pro Spieler bis zu dreimal innerhalb einer MLS-Hauptrunde zur Anwendung kommen.

Messi läuft seit mehr als drei Jahren für Inter Miami auf. Am Sonntagabend Ortszeit steht für den Club das Auswärtsspiel bei New England Revolution an.

Verwarnungskonten in der MLS

Ligen regeln den Umgang mit Gelben Karten unterschiedlich. Während in vielen europäischen Wettbewerben eine bestimmte Anzahl an Verwarnungen automatisch zu einer Pause für ein nachfolgendes Spiel führt, verfolgt die MLS mit der sogenannten Accumulation-Regel einen eigenen Ansatz. Grundsätzlich sollen solche Mechanismen verhindern, dass Spieler für vergleichsweise geringfügige Regelverstöße über eine gesamte Saison hinweg bestraft werden, ohne dass ihr tatsächliches Verhalten im Saisonverlauf berücksichtigt wird.

Die Möglichkeit, Gelbe Karten nach einer gewissen Anzahl verwarnungsfreier Spiele wieder zu streichen, soll einen Ausgleich schaffen: Spieler, die über einen längeren Zeitraum diszipliniert auftreten, werden nicht zusätzlich für frühere Vergehen belastet. Gleichzeitig bleibt das grundsätzliche Prinzip bestehen, dass eine bestimmte Zahl an Gelben Karten innerhalb einer Hauptrunde letztlich zu einer Sperre führen kann, sofern die Streichungsmöglichkeit ausgeschöpft ist oder nicht greift.

Solche Regelungen sind in der Praxis vor allem für Spieler relevant, die über eine komplette Saison hinweg nahezu durchgehend eingesetzt werden. Je mehr Partien ein Akteur bestreitet, desto größer ist grundsätzlich auch die statistische Wahrscheinlichkeit, mehrfach verwarnt zu werden. Mechanismen wie die in der MLS angewandte Streichungsregel sollen dem entgegenwirken, indem sie kontinuierliches regelkonformes Verhalten honorieren.