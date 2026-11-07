Mölltaler Gletscher eröffnet Skisaison – Parken an der Talstation jetzt kostenpflichtig

Kärnten ist am Samstag in die Skisaison gestartet: Am Mölltaler Gletscher wurde der Winterbetrieb offiziell eröffnet. Vorerst stehen zwei Pisten zur Verfügung, weitere sollen nach Angaben der Betreiber erst in einigen Wochen folgen. Das Skigebiet liegt auf rund 2.800 Metern Seehöhe und gilt als höchstgelegenes Skigebiet Kärntens. Der Skibetrieb am Mölltaler Gletscher soll bis zum 30. Mai 2027 laufen.

Saisonstart mit Pressetermin an der Bergstation

Die offizielle Eröffnung fand im Rahmen einer Pressekonferenz im Restaurant Eissee an der Bergstation statt. Daran nahmen Gletscherbahnen-Geschäftsführer Max Gottfried, Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Landesrätin und Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) sowie Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) teil.

Mit den beiden derzeit geöffneten Pisten beginnt der Winterbetrieb zunächst in reduziertem Umfang. Bis das gesamte Pistenangebot zur Verfügung steht, wird es laut den Betreibern noch mehrere Wochen dauern. Der Mölltaler Gletscher ist damit einer von mehreren Kärntner Skigebieten, die in den kommenden Wochen in die Saison starten: Insgesamt planen 23 weitere Skigebiete im Land ihre Saisonstarts zwischen November und Weihnachten.

Neue Regelung für das Parken an der Talstation

Seit Beginn der Wintersaison 2026/27 ist das Parken an der Talstation des Mölltaler Gletschers kostenpflichtig. Zum Einsatz kommt dabei ein digitales, schrankenloses Parksystem. Ein Tagesticket, das von 7.00 bis 18.00 Uhr gilt, kostet sechs Euro. Wer sein Fahrzeug über Nacht zwischen 18.00 und 7.00 Uhr stehen lässt, zahlt 25 Euro. Die Parkgebühren fallen zusätzlich zum Skipass an und sind nicht in den Saisonkarten enthalten.

Investitionen der Kärntner Seilbahnen für den Winter

Kärntens Seilbahnbetreiber investieren für den kommenden Winter rund 53 Millionen Euro. Das Geld fließt unter anderem in Beschneiungsanlagen, in die Pistenpräparierung, in Maßnahmen zur Energieeffizienz sowie in neue Anlagen. Diese Investitionssumme betrifft die Kärntner Seilbahnbranche insgesamt und ist nicht ausschließlich dem Mölltaler Gletscher zuzurechnen.

Schneesicherheit auf Gletscherhöhe

Skigebiete in Höhenlagen von rund 2.800 Metern gelten in der Branche grundsätzlich als vergleichsweise schneesicher, da tiefere Temperaturen eine frühere und zuverlässigere technische Beschneiung ermöglichen. Gerade zu Saisonbeginn im November sind viele tiefer gelegene Skigebiete noch auf ausreichend kalte Nächte angewiesen, um Pisten präparieren zu können. Hochgelegene Gletschergebiete können dadurch häufig früher in die Saison starten als Skigebiete in mittleren Höhenlagen.

Gleichzeitig ist der Betrieb auf Gletschern mit besonderen Herausforderungen verbunden. Gletscherspalten, veränderliche Schneeauflagen und der fortschreitende Rückgang der Eisflächen erfordern eine laufende Anpassung der Pistenführung und der Sicherungsmaßnahmen. Die schrittweise Öffnung weiterer Pisten, wie sie auch am Mölltaler Gletscher vorgesehen ist, ist in vielen Gletscherskigebieten ein üblicher Ablauf, um Flächen vor der vollständigen Freigabe entsprechend vorzubereiten.

Digitale Parksysteme im alpinen Tourismus

Schrankenlose, digitale Parksysteme kommen in alpinen Tourismusregionen zunehmend zum Einsatz, um den Verkehr an stark frequentierten Talstationen zu steuern. Dabei wird die Parkdauer über Kennzeichenerkennung oder digitale Erfassung ermittelt, die Bezahlung erfolgt in der Regel über Automaten oder Online-Plattformen. Solche Systeme sollen den Parkraum effizienter verwalten und helfen, Kapazitäten insbesondere an besucherstarken Tagen besser zu verteilen. Dass Parkgebühren getrennt vom Skipass und unabhängig von Saisonkarten erhoben werden, ist bei vergleichbaren Systemen ebenfalls keine Seltenheit.