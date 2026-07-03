Mohamed Ouedraogo wechselt von Altach zu Olympique Lyon um 2,2 Millionen Euro

Mohamed Ouedraogo wechselt von SCR Altach zu Olympique Lyon

Der 23-jährige Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo verlässt den SCR Altach und wechselt zu Olympique Lyon in die französische Ligue 1. Laut Angaben von Olympique Lyon beträgt die Ablösesumme 2,2 Millionen Euro.

Olympique Lyon ist siebenfacher französischer Meister. Ouedraogo ist Nationalspieler von Burkina Faso und lief bislang neunmal für die Nationalmannschaft seines Landes auf.

Vom Reservekader in die Profiliga

Ouedraogo war im Februar 2023 aus Burkina Faso zum SCR Altach gewechselt. Zu diesem Zeitpunkt waren Wolfgang Meier als Chefscout und Georg Festetics als Sportdirektor beim Vorarlberger Klub tätig. Ursprünglich für die zweite Mannschaft vorgesehen, rückte Ouedraogo im Sommer 2023 in den Profikader auf. In der österreichischen Bundesliga absolvierte er insgesamt 64 Einsätze, erzielte fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Weiterer Personalwechsel beim SCRA

Sportdirektor Philipp Netzer verantwortet beim SCR Altach derzeit die Kaderplanung. Parallel zum Abgang Ouedraogos verpflichtet der Klub Benjamin Böckle, der aus Lauterach stammt und von Rapid Wien kommt. Böckle unterschreibt beim SCRA einen Vertrag bis 2029.