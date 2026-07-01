Mwene fällt mit Oberschenkelverletzung für ÖFB-Achtelfinale gegen Spanien aus

Mwene verletzungsbedingt für WM-Achtelfinale gegen Spanien ausgeschieden

Österreichs Fußballnationalteam trifft am Donnerstag um 21.00 Uhr MESZ in Los Angeles im WM-Achtelfinale auf Spanien. Außenverteidiger Phillipp Mwene wird dabei nicht zur Verfügung stehen.

Der ÖFB bestätigte, dass Mwene eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten hat. Der Mainzer stand in der Gruppenphase beim 3:1 gegen Jordanien sowie beim 3:3 gegen Algerien jeweils als linker Verteidiger in der Startelf.

Laimer bereits als Ersatz erprobt

Beim 0:2 gegen Argentinien übernahm Konrad Laimer die Position des linken Verteidigers. Der Bayern-Spieler verfügt damit bereits über Einsatzzeit auf dieser Position im laufenden Turnier.

Rangnick über Spaniens Yamal

Auf Spaniens Seite zählt der 18-jährige Lamine Yamal vom FC Barcelona zu den beachtenswerten Akteuren. Teamchef Ralf Rangnick äußerte sich zu dem Youngster: „Er ist einer der kommenden Topstars, eigentlich ist er jetzt schon einer.“

Das Spiel wird live auf ServusTV übertragen.