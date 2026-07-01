Mwene fällt verletzt aus – ÖFB-Team gegen Spanien ohne Außenverteidiger

Phillipp Mwene fällt für WM-Achtelfinale gegen Spanien aus

Österreichs Fußballnationalteam muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Der ÖFB gab am Mittwoch bekannt, dass Mwene eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten hat und nicht zur Verfügung steht.

Die Partie gegen Spanien findet am Donnerstag um 21.00 Uhr MESZ in Los Angeles statt. ServusTV überträgt das Spiel live.