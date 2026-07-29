Neue App bringt Fußballspieler und Amateurvereine in Tirol zusammen

App vermittelt Fußballspieler an Amateurvereine in Tirol

Eine neue Smartphone-App namens Lynup bringt Fußballspieler und Amateurvereine zusammen. Der FC Veldidena aus Innsbruck fand über die Plattform vor wenigen Tagen einen neuen Flügelstürmer.

Entwickelt wurde die App vor wenigen Monaten von zwei Fußball-Schiedsrichtern. Sie funktioniert nach dem Prinzip einer Dating-Anwendung: Vereine und Spieler registrieren sich, swipen durch Profile und können bei gegenseitigem Interesse Kontakt aufnehmen.

Zielgruppe und Funktionsumfang

Nach Angaben von Gründer Onur Yayar deckt die App neben Spielern auch Trainer, Co-Trainer, Torwarttrainer sowie Physios und Masseure ab. Co-Gründer Stefan Macanovic zufolge richtet sich das Angebot sowohl an den Herren- als auch an den Frauenfußball. Am häufigsten gesucht werden demnach Tormänner und Stürmer, gefolgt von Trainern im Nachwuchsbereich. Zusätzlich bietet die App die Möglichkeit, Testspielpartner zu finden.

Die Nutzung ist für Spieler und Vereine kostenlos. Die App war zunächst für Tirol und Vorarlberg gedacht und soll den Amateurfußball mit über 2.000 Vereinen und einigen hunderttausend Spielern durch eine digitale Plattform stärken. Die beiden Gründer, selbst Schiedsrichter, ließen sich bei der Entwicklung von Dating- und Rekrutierungs-Apps inspirieren.

Neuer Verein über wenige Swipes gefunden

Der 24-jährige David Deutsch aus dem Zillertal fand über Lynup einen neuen Verein. Nach wenigen Swipes ergab sich ein Match mit dem FC Veldidena. Ein persönliches Treffen mit Co-Trainer Baris Sökmen führte anschließend zu einer Einigung.

Sökmen erwartet von Deutsch in der kommenden Saison 15 bis 18 Tore. Deutsch selbst nannte als Ziele, mit dem Verein nicht abzusteigen, im oberen Tabellendrittel zu landen und dabei möglicherweise das ein oder andere Tor beizutragen.