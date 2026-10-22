Neuer Cheftrainer und Titelverteidigung: ÖSV-Damen starten in Sölden in die Ski-Weltcup-Saison

Die österreichischen Damen starten unter einem neuen Cheftrainer in die alpine Ski-Weltcupsaison. Johannes Zöchling übernimmt die sportliche Leitung des ÖSV-Teams, dessen Auftakt am Samstag mit dem Riesentorlauf in Sölden erfolgt. Die Rennen werden um 10.00 und 13.00 Uhr live in ORF1 übertragen.

Scheib führt als Titelverteidigerin ins Rennen

Julia Scheib geht als Titelverteidigerin im Riesentorlauf an den Start und will die kleine Kristallkugel aus der vergangenen Saison verteidigen. Im Gesamtweltcup 2025/26 war Scheib als Achte die beste Österreicherin. Zusätzlich zum Riesentorlauf wird sie in dieser Saison auch im Super-G antreten.

Im Slalom belegte Katharina Truppe mit Platz vier das beste österreichische Resultat. In der Abfahrt kam Cornelia Hütter auf Rang sechs, im Super-G wurde sie Neunte. In der Abfahrtswertung standen mit Hütter, Nina Ortlieb und Magdalena Egger gleich drei Österreicherinnen auf dem Podest. Insgesamt sammelten die ÖSV-Läuferinnen in der vergangenen Saison sechs Siege, fünf zweite und drei dritte Plätze.

International dominierte Mikaela Shiffrin mit dem Gesamtweltcup-Sieg, während Laura Pirovano die Abfahrtswertung und Sofia Goggia den Super-G für sich entschied.

Personelle Veränderungen und Ausfälle

Mirjam Pucher hat ihre Karriere inzwischen beendet. Cornelia Hütter, die bei den Olympischen Spielen Super-G-Bronze gewann, setzt ihre Laufbahn hingegen fort.

Mehrere Athletinnen müssen den Saisonauftakt verletzungsbedingt verpassen oder stehen vor einem ungewissen Einstieg. Magdalena Egger und Katharina Liensberger hatten sich beide im Jänner schwer verletzt. Liensberger hat für den ersten Slalom der Saison am 14. November in Levi bereits abgesagt. Nina Astner zog sich während der Saisonvorbereitung in Sölden eine Schuhrandprellung zu und fällt damit zumindest für das Heimrennen aus. Die dreifache Jugend-Doppelolympiasiegerin Maja Waroschitz erlitt beim Training in Chile einen Kreuzbandriss im linken Knie und musste vorzeitig heimreisen.

Terminplan für die kommenden Wochen

Nach dem Auftakt in Sölden stehen für die Technikläuferinnen Ende November Rennen in Killington in den USA und Anfang Dezember in Tremblant in Kanada auf dem Programm. Die Abreise der Athletinnen nach Übersee ist für den Zeitraum vom 20. bis 22. November vorgesehen. Der Speed-Auftakt der Saison folgt von 11. bis 13. Dezember mit zwei Abfahrten und einem Super-G in Beaver Creek.

Aufbau einer Weltcupsaison

Der alpine Ski-Weltcup gliedert sich traditionell in einen Technik- und einen Speed-Bereich. Zu den technischen Disziplinen zählen Slalom und Riesentorlauf, während Abfahrt und Super-G als Speed-Disziplinen gelten. Die Saison beginnt üblicherweise im Oktober mit dem Riesentorlauf-Auftakt auf dem Gletscher in Sölden, bevor sich die Rennserie über den Winter durch Europa und Nordamerika bewegt. Technik- und Speedathletinnen bereiten sich dabei häufig getrennt voneinander vor, da die Anforderungen an Material, Streckenprofil und Trainingsumgebung unterschiedlich sind. Vor Übersee-Terminen ist es in der Szene üblich, dass Trainingsgruppen zunächst an verschiedenen Standorten arbeiten, ehe sie sich für gemeinsame Trainingstage vor den ersten Rennen zusammenfinden.

Verletzungen wie Kreuzbandrisse oder Prellungen gehören im alpinen Skirennsport zu den wiederkehrenden Herausforderungen, denen Teams bei der Kaderplanung begegnen müssen. Ausfälle einzelner Athletinnen verändern häufig kurzfristig die Zusammensetzung der Mannschaft für einzelne Disziplinen oder Rennwochenenden. Gerade zu Saisonbeginn zeigt sich, welche Läuferinnen nach Verletzungspausen rechtzeitig wieder einsatzfähig sind und welche Rennen sie auslassen müssen.