Neumayer schafft erstmals Sprung ins Hauptfeld der Erste Bank Open

Lukas Neumayer hat sich beim ATP-500-Turnier in Wien erstmals für das Hauptfeld qualifiziert. Der 24-Jährige setzte sich am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Franzosen Titouan Droguet mit 7:6 (7/3) 6:3 durch und ist damit der einzige Österreicher, der die Qualifikation für die Erste Bank Open erfolgreich gemeistert hat.

Neumayer erstmals im Hauptfeld der Erste Bank Open

Neumayer hatte für die Qualifikation eine Wildcard erhalten und nutzte die Gelegenheit konsequent. Zum Auftakt bezwang er mit Vit Kopriva den an Nummer vier gesetzten Spieler mit 6:4 6:3. In der zweiten Runde setzte er sich gegen Droguet durch, der zuvor in der ersten Qualirunde Joel Schwärzler mit 6:3 3:6 7:5 ausgeschaltet hatte. Für Neumayer bedeutet der Erfolg die erste Teilnahme im Hauptfeld des Wiener ATP-500-Turniers. In den Jahren 2022 und 2025 war für ihn jeweils bereits in der ersten Qualifikationsrunde Endstation gewesen.

Die beiden anderen österreichischen Qualifikanten schieden hingegen aus. Joel Schwärzler verlor sein Auftaktmatch gegen Droguet, Sebastian Sorger unterlag Fabian Marozsan aus Ungarn mit 3:6 6:4 6:4 und schied ebenfalls in der ersten Runde aus. Damit bleibt Neumayer als einziger Qualifikant aus Österreich im Rennen um das Hauptfeld.

Jurij Rodionov steht bereits fix im Hauptfeld der Erste Bank Open, da er eine Wildcard für die direkte Teilnahme erhalten hat. Er trifft zum Auftakt auf den Georgier Nikolos Basilaschwili. Das Turnier findet wie gewohnt in der Wiener Stadthalle statt.

Qualifikation als Sprungbrett ins Hauptfeld

Bei ATP-Turnieren dient die Qualifikation grundsätzlich dazu, einer begrenzten Zahl von Spielern außerhalb der direkt gesetzten Teilnehmer den Zugang zum Hauptfeld zu ermöglichen. Üblicherweise müssen sich Qualifikanten über mehrere Runden gegen andere Spieler durchsetzen, die entweder über ihre Weltranglistenposition gemeldet sind oder, wie im Fall von Wildcards, eine gesonderte Einladung der Turnierveranstalter erhalten haben. Wildcards werden in der Praxis häufig an Spieler aus dem Gastgeberland vergeben, um heimischen Akteuren zusätzliche Chancen auf internationaler Bühne zu eröffnen.

Gerade bei ATP-500-Turnieren, die in der Kategorie unterhalb der Masters-1000-Events angesiedelt sind, aber oberhalb der kleineren ATP-250-Turniere, ist der Sprung aus der Qualifikation ins Hauptfeld für viele Spieler ein wichtiger Karriereschritt. Er bringt nicht nur höheres Preisgeld und mehr Weltranglistenpunkte, sondern auch die Möglichkeit, sich gegen stärker gesetzte und etablierte Gegner zu messen. Die Erste Bank Open in Wien zählen zu den traditionsreichsten Tennisturnieren Österreichs und sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil des europäischen Herbst-Hallenkalenders auf der ATP-Tour.