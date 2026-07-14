Neumayer scheitert in Umag in zwei Sätzen an Qualifikant Prado Angelo

Neumayer scheitert in Umag an Qualifikant Prado Angelo

Der Salzburger Tennisspieler Lukas Neumayer ist beim ATP-250-Sandplatzturnier in Umag in der ersten Runde ausgeschieden. Er unterlag dem bolivianischen Qualifikanten Juan Carlos Prado Angelo mit 3:6, 6:7 (6/8) nach einer Spielzeit von 1:55 Stunden.

Neumayer war als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt, nachdem der als Nummer sechs gesetzte Ungar Fabian Maroszan abgesagt hatte. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Spieler.

Knappe Niederlage im Tiebreak

Den ersten Satz entschied Prado Angelo mit einem Break zum 3:1 für sich. Im zweiten Durchgang führte Neumayer zunächst mit 2:0, gab diesen Vorsprung jedoch wieder ab. Bei 5:6 gelang ihm noch das Rebreak und damit der Ausgleich zum Tiebreak. Dort verwertete Prado Angelo seinen dritten Matchball.

In der Weltrangliste ist Neumayer derzeit auf Position 162 geführt, Prado Angelo auf Rang 173.