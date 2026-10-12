NFL-Rückschlag für Bernhard Raimann – Colts verlieren trotz Einsatz mit Armschiene bei den Steelers

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers eine 22:34-Niederlage kassiert und damit ihre Serie von zuletzt zwei Siegen in Folge beendet. Bei den Colts stand Left Tackle Bernhard Raimann aus Wien mit einer Armschiene auf dem Feld. Nach der Partie stehen die Colts bei zwei Siegen und drei Niederlagen.

Colts kommen gegen Pittsburgh nicht zum Zug

Tyler Warren erzielte einen Touchdown für Indianapolis, Kicker Spencer Shrader steuerte fünf Fieldgoals bei. Damit reichte die Punkteausbeute der Colts nicht aus, um die Partie bei den Steelers zu gewinnen. Raimann absolvierte das Spiel trotz der Armschiene als Teil der Offensive Line.

In einem weiteren Spiel des Sonntags setzten sich die Jacksonville Jaguars in London mit 19:17 gegen die Philadelphia Eagles durch. Die Eagles führten noch acht Sekunden vor Spielende mit 17:16. Ameer Abdullah brachte die Jaguars mit einem Return über das halbe Feld in Fieldgoal-Reichweite, wodurch noch eine Sekunde auf der Uhr verblieb. In dieser letzten Sekunde verwandelte Cam Little ein Fieldgoal aus 57 Yards und entschied die Partie zugunsten Jacksonvilles. Die Jaguars verbesserten sich damit auf vier Siege und eine Niederlage.

Die Position des Left Tackle im American Football

Der Left Tackle zählt zur Offensive Line und hat die Aufgabe, den Quarterback auf dessen Rückseite vor Verteidigern zu schützen, da dieser beim Blick ins Spielfeld dem Druck von dort meist nicht direkt zugewandt ist. Grundsätzlich handelt es sich um eine körperlich sehr fordernde Position, bei der Spieler regelmäßig mit kleineren Blessuren wie Prellungen oder Zerrungen zu kämpfen haben. Schienen oder Bandagen an Armen oder Händen kommen bei Offensive-Line-Spielern verbreitet zum Einsatz, um verletzte oder angeschlagene Körperstellen zusätzlich zu stabilisieren, ohne dabei komplett auf einen Einsatz verzichten zu müssen.

Fieldgoals aus großer Distanz wie jenes von Cam Little gehören zu den selteneren, aber spielentscheidenden Momenten im American Football. Üblicherweise steigt mit zunehmender Distanz die Schwierigkeit eines Fieldgoals deutlich, da sowohl die Präzision als auch die Schusskraft des Kickers gefordert sind. Treffer aus einer Distanz von mehr als 55 Yards gelten in der NFL als bemerkenswerte Ausnahmeleistungen und werden häufig in knappen Spielsituationen kurz vor Spielende erzielt, wenn keine Zeit für weitere Spielzüge bleibt.