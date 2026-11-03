Nina Skerbinz kämpft sich nach 1:3-Rückstand ins Viertelfinale der Olympischen Jugendspiele

Die niederösterreichische Tischtennisspielerin Nina Skerbinz hat bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar das Achtelfinale erreicht und für sich entschieden. Die 17-Jährige setzte sich am Dienstag gegen Stuti Kashyag aus Antigua und Barbuda nach einem Match über sieben Sätze durch, nachdem sie zwischenzeitlich mit 1:3 Sätzen zurückgelegen hatte.

Comeback nach Rückstand gegen die U19-Amerikameisterin

Skerbinz traf in der Runde der letzten 16 auf Kashyag, die als U19-Amerikameisterin in das Duell ging. Nach einem Rückstand von 1:3 Sätzen kämpfte sich die Österreicherin zurück in die Partie. Im entscheidenden fünften Satz geriet sie zunächst mit 5:7 in Rückstand, nahm daraufhin eine Auszeit und drehte die Partie mit einem 6:0-Lauf. Insgesamt zog sich das Match über sieben Sätze.

Im Anschluss an den Sieg beschrieb Skerbinz den Verlauf der Partie: „Es war hart. Sie hat unangenehm gespielt und immer auf meine Fehler gewartet. Im Finish konnte ich besser in mein aktives Spiel finden.“ Mit dem Erfolg zieht die Niederösterreicherin ins Viertelfinale ein, wo sie am Mittwoch auf Su Tsz Tung aus Hongkong trifft. Die Gegnerin ist als Nummer zwei des Turniers gesetzt.

Olympische Jugendspiele als Bühne für den Nachwuchs

Die Olympischen Jugendspiele richten sich an Athletinnen und Athleten im Teenageralter und finden alle vier Jahre statt, abwechselnd als Sommer- und Winterausgabe. Im Gegensatz zu den Olympischen Spielen der Erwachsenen steht bei diesem Format neben dem sportlichen Wettkampf auch der kulturelle und pädagogische Austausch zwischen jungen Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt im Vordergrund. Für viele Teilnehmende ist die Veranstaltung die erste große internationale Bühne auf olympischem Niveau und gilt häufig als Sprungbrett für spätere Starts bei den Olympischen Spielen der Erwachsenen.

Im Tischtennis werden bei den Jugendspielen üblicherweise Einzel- und Mannschaftswettbewerbe ausgetragen, bei denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuvor über kontinentale oder nationale Qualifikationsturniere für die Teilnahme qualifizieren mussten. Die Spiele im Einzel werden, wie auch bei Skerbinz‘ Achtelfinalpartie, im Satzsystem ausgetragen, wobei ein enger Verlauf mit mehreren Satzwechseln nicht unüblich ist. Taktische Elemente wie Auszeiten können in solchen Situationen genutzt werden, um den Spielfluss zu unterbrechen und die eigene Konzentration neu auszurichten.

Die Austragung in Dakar markiert zugleich die erste Ausrichtung Olympischer Jugendspiele auf dem afrikanischen Kontinent. Senegal hatte sich in den vergangenen Jahren als Gastgeber positioniert, nachdem ursprüngliche Planungen für einen früheren Austragungszeitpunkt verschoben worden waren.