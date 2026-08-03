Norwegerin Haugset gewinnt Tour-Etappe nach 88 Kilometer Solofahrt und übernimmt Gelb

Sigrid Ytterhus Haugset gewinnt dritte Etappe der Tour de France Femmes solo

Sigrid Ytterhus Haugset hat die dritte Etappe der Tour de France Femmes für sich entschieden. Die norwegische Radsportlerin setzte sich auf der 156 Kilometer langen Strecke von Genf nach Poligny durch und übernahm anschließend das Gelbe Trikot der Gesamtführenden.

Haugset legte 88 der 156 Kilometer im Alleingang zurück und erreichte das Ziel nach 4:06:00 Stunden. Es war der erste Etappensieg für Norwegen in der Geschichte der Tour de France Femmes.

Kopecky und Vos komplettieren das Podium

Lotte Kopecky aus Belgien beendete die Etappe als Zweite mit einem Rückstand von 1:24 Minuten. Marianne Vos aus den Niederlanden belegte mit 2:48 Minuten Rückstand den dritten Platz.

Haugset übernimmt die Gesamtführung

Durch den Etappensieg führt Haugset nun auch die Gesamtwertung mit einer Zeit von 11:17:56 Stunden an. Auf Platz zwei liegt Kim Le Court aus Mauritius mit 2:02 Minuten Rückstand, gefolgt von Demi Vollering aus den Niederlanden mit 2:06 Minuten Rückstand auf Platz drei.

Österreichisches Abschneiden

Die österreichische Fahrerin Valentina Cavallar erreichte auf der dritten Etappe Platz 56 mit 6:23 Minuten Rückstand. Christina Schweinberger, ebenfalls aus Österreich, schied aus dem Rennen aus.

Nach drei von neun Etappen liegt die Tour de France Femmes derzeit vor.