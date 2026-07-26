ÖFB-Cup: Austria Wien und Rapid Wien gegen unterklassige Wiener Vereine gefordert

ÖFB-Cup: Austria Wien und Rapid Wien vor erster Runde gefordert

Am Sonntag steht für FK Austria Wien und SK Rapid Wien die erste Runde des Uniqa-ÖFB-Cups an. Beide Wiener Klubs waren zuvor in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation erfolgreich gestartet.

Austria Wien trifft ab 17.35 Uhr live in ORF1 auswärts auf den Wiener Sport-Club, der in der Regionalliga spielt. Rapid Wien ist ab 20.15 Uhr live in ORF Sport + gegen den Ostliga-Aufsteiger SV Wienerberg im Einsatz.

Austria Wien beim Sport-Club

Die Partie im Sport-Club-Stadion in Wien-Hernals ist ausverkauft. Für den Wiener Sport-Club laufen unter anderem Konstantin Kerschbaumer, Rene Kriwak und Eren Keles auf. Austria-Kapitän Manfred Fischer führt die violette Mannschaft an.

Im Oktober 2022 hatte Austria Wien im ÖFB-Cup-Achtelfinale mit 1:3 gegen den Sport-Club verloren. Im Vorjahr schied der Verein bereits in der ersten Cup-Runde in Voitsberg aus und startete zudem mit nur einem Punkt aus vier Bundesliga-Runden in die Saison. Auch die Conference-League-Qualifikation endete damals früh, nach dem Ausscheiden gegen Banik Ostrava.

Rapid Wien gegen Wienerberg

Rapid Wien empfängt den SV Wienerberg in Favoriten. Die Partie wird auf Kunstrasen ausgetragen. Rapid wird von Trainer Johannes Hoff Thorup betreut.

Weitere Cup-Partie: Hartberg bei SC Imst

Ebenfalls am Sonntag, um 17.00 Uhr, tritt der TSV Hartberg beim Drittligisten SC Imst an. Hartberg wird von Markus Schopp trainiert, der damit seine dritte Amtszeit als Coach des Vereins absolviert.