ÖFB-Cup: LASK trifft auf Deutschlandsberg, Rapid gastiert in Klagenfurt

ÖFB-Cup: Zweitrunden-Paarungen ausgelost

Die zweite Runde des Uniqa-ÖFB-Cups ist ausgelost. Die Auslosung fand am Mittwoch statt, durchgeführt von Marathonläuferin Julia Mayer und Ex-ÖFB-Star Andreas Herzog.

Titelverteidiger LASK, der in der vergangenen Saison das Double gewann, trifft auf Regionalligist Deutschlandsberg. Die Spiele der zweiten Runde werden von 4. bis 6. September ausgetragen.

Bundesligisten gegen unterklassige Teams

Red Bull Salzburg tritt bei SKN St. Pölten an. Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz empfängt Aufsteiger Wacker Innsbruck. Austria Salzburg trifft auf Vienna. Vizemeister Sturm Graz gastiert bei Voitsberg.

SK Rapid muss auswärts zu Austria Klagenfurt. Austria Wien spielt gegen Traiskirchen. WSG Tirol wurde Leithaprodersdorf zugelost, das in der vierten Liga spielt. Leithaprodersdorf hatte in der ersten Runde bereits Admira Wacker ausgeschaltet.