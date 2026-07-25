ÖFB-Cup: Sturm Graz und vier weitere Bundesligisten meistern Auftakthürde – Amstetten scheitert sensationell

ÖFB-Cup: Sturm Graz, Altach, Ried, WSG Tirol und WAC ziehen in die zweite Runde ein

Am Freitag wurde die erste Runde des 92. Uniqa-ÖFB-Cups eröffnet. Mehrere Bundesligisten setzten sich gegen niederklassigere Vereine durch, es gab jedoch auch eine Überraschung.

Puntigamer Sturm Graz gewann bei Seekirchen mit 3:0. Simon Seidl brachte die Grazer in der 39. Minute in Führung, Ryan Fosso erhöhte in der 49. Minute, ehe Szymon Wlodarczyk in der 85. Minute den Endstand herstellte. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch nahm im Vergleich zum vorangegangenen Spiel neun Änderungen in der Startelf vor. Torhüter Daniil Chudjakow und Neuzugang Simon Seidl standen erneut in der Anfangsformation. Die Grazer hatten drei Tage zuvor in der Champions-League-Qualifikation mit 4:0 gegen Heart of Midlothian gewonnen, das Rückspiel in Schottland findet am Dienstag statt.

Weitere Bundesligisten erfolgreich

SCR Altach setzte sich in Leobendorf mit 1:0 durch. Yann Massombo erzielte in der 67. Minute nach Vorlage von Niklas Niehoff den entscheidenden Treffer.

SV Oberbank Ried gewann beim FC Dornbirn mit 5:1. Evan Eghosa Aisowieren traf für Ried in der 30. und 45. Minute doppelt, Samuel Chukwudi erhöhte in der 58. Minute, Lukas Malicsek in der 72. Minute und Tobias Lund Jensen in der Nachspielzeit. Für Dornbirn erzielte Tamas Herbaly in der 55. Minute den Anschlusstreffer.

WSG Tirol siegte beim SC Wieselburg deutlich mit 6:0. Ademola Ola-Adebomi brachte die Tiroler in der 22. Minute in Führung. Nikolai Baden Frederiksen erzielte in der 44., 52. und 72. Minute drei Tore, Jaden Bambara traf in der 62. Minute, Lukas Hinterseer in der 78. Minute.

RZ Pellets WAC gewann in Lauterach mit 5:1. Giacomo Vrioni erzielte in der 27. und 80. Minute zwei Tore für Wolfsberg, Marco Schabauer traf in der 31. und 38. Minute doppelt. Sankara Karamoko erhöhte in der 75. Minute. Für Lauterach traf Nico Grabic in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen Anschluss.

Überraschung in Deutschlandsberg

Der Deutschlandsberger SC bezwang den Bundesligisten SKU Amstetten im Elfmeterschießen mit 4:2, nachdem die reguläre Spielzeit unentschieden geendet hatte.

Blau-Weiß Linz setzte sich bei Union Gurten nach Verlängerung mit 3:1 durch. SKN St. Pölten gewann beim SV Tillmitsch ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1. Der FAC entschied seine Partie beim SV Horn im Elfmeterschießen für sich. ASK Voitsberg siegte beim DSV Leoben klar mit 6:0.