ÖFB-Cup: Traiskirchen empfängt Austria Wien, St. Pölten gegen Salzburg

Zwei niederösterreichische Fußballclubs treffen im ÖFB-Cup auf prominente Bundesliga-Gegner. Am Samstag, 4. September 2026, empfängt FCM Traiskirchen um 17:30 Uhr den FK Austria Wien, das Spiel wird live in ORF eins übertragen. Einen Tag später, am Sonntag um 17:00 Uhr, tritt SKN St. Pölten in der NV Arena gegen Red Bull Salzburg an, ebenfalls live in ORF eins zu sehen. Beide Partien stehen in der zweiten Runde des ÖFB-Cups.

Ausverkaufte Arena in Traiskirchen

Für das Spiel zwischen dem Regionalligisten FCM Traiskirchen und dem Bundesligisten Austria Wien ist die heimische ARBÖ-Arena ausverkauft. Bis zu 3.500 Fans werden erwartet. Sportchef von Traiskirchen ist Manuel Trost. Eine besondere Note erhält die Begegnung durch drei Traiskirchener Spieler, die früher für Austria Wien aktiv waren: Philipp Hosiner, Thomas Ebner und Maximilian Sax.

Austria Wien reist mit einer schwierigen Bilanz aus der laufenden Bundesliga-Saison an. Die ersten fünf Saisonspiele brachten dem Verein vier Niederlagen, in der Tabelle liegt Austria Wien derzeit auf dem letzten Platz.

St. Pölten fordert Serienmeister Salzburg

Auch SKN St. Pölten trifft im Cup auf einen Gegner aus der Bundesliga-Spitze. Red Bull Salzburg belegt aktuell den zweiten Platz der Bundesliga und ist zudem in der Europa League vertreten. Für das Spiel in der NV Arena werden bis zu 5.000 Fans erwartet.

St. Pölten selbst spielt in dieser Saison in der 2. Liga und musste dort nach den ersten vier Partien vier Niederlagen hinnehmen. Zuletzt gelang jedoch ein Erfolgserlebnis: Vor einer Woche gewann die Mannschaft mit 1:0 gegen Austria Salzburg. Trainer der St. Pöltner ist der 47-jährige Cem Sekerlioglu.

Die Ausgangslage gegen Red Bull Salzburg ist historisch belastet. Insgesamt kam es bislang zu 19 Aufeinandertreffen zwischen den beiden Clubs, von denen St. Pölten keines gewinnen konnte. Das bislang letzte Duell liegt knapp fünf Jahre zurück und fand im Achtelfinale des ÖFB-Cups statt. Damals unterlag St. Pölten mit 0:3.

Der ÖFB-Cup als Bühne für Überraschungen

Der ÖFB-Cup gilt traditionell als Wettbewerb, in dem sich Unterschiede zwischen den Ligen kurzfristig verringern lassen. Anders als im Ligabetrieb entscheidet im K.-o.-System ein einzelnes Spiel über das Weiterkommen, wodurch einzelne Ausrutscher oder Formschwankungen stärker ins Gewicht fallen können als über eine gesamte Saison. Gerade Partien zwischen unterklassigen Vereinen und Bundesligisten wecken deshalb regelmäßig besonderes öffentliches Interesse, zumal Heimvorteil und Zuschauerkulisse in kleineren Stadien eine wichtige Rolle spielen können.

Für Vereine aus der Regionalliga oder der 2. Liga bietet die Teilnahme an solchen Cup-Runden zudem eine seltene Gelegenheit, sich gegen etablierte Bundesligisten zu messen und größere mediale Aufmerksamkeit zu erhalten. Ausverkaufte Stadien wie in Traiskirchen oder eine hohe erwartete Zuschauerzahl wie in St. Pölten sind Ausdruck dieses gesteigerten Interesses an derartigen Duellen.