ÖFB-Frauen empfangen Kosovo mit 2:1-Vorsprung im WM-Quali-Rückspiel in Wien

Österreichs Fußballerinnen haben im Hinspiel der Play-off-Runde zur WM-Qualifikation am Freitag im Kosovo mit 2:1 gewonnen. Das Rückspiel steigt am Dienstag um 18.00 Uhr am Sport-Club-Platz in Wien-Hernals und wird ab 17.45 Uhr live in ORF1 übertragen. Teamchef der österreichischen Mannschaft ist Lars Söndergaard.

Knapper Vorsprung aus dem Hinspiel

Im Hinspiel geriet Österreich zunächst in Rückstand: Ereleta Memeti brachte Kosovo in der 14. Minute in Führung. Nicole Billa drehte die Partie spät und erzielte in der 81. Minute das 2:1 für Österreich. Mit diesem knappen Vorsprung reist die Mannschaft von Söndergaard ins Rückspiel in Wien.

Kapitänin der österreichischen Auswahl ist Sarah Puntigam. Sarah Zadrazil feierte in der vergangenen Woche ihr Comeback im Nationalteam, während Claudia Wenger zuletzt angeschlagen war. Für Aufmerksamkeit sorgte zudem die 17-jährige Valentina Pötzl, die am Sonntag anlässlich ihres Einstands im Team eine Tanzeinlage zeigte.

Für das Rückspiel am Sport-Club-Platz wurden bis Montagmittag 2.500 Karten verkauft, die Haupttribüne ist bereits ausverkauft. Der Sport-Club-Platz ist für das österreichische Frauen-Nationalteam kein unbekannter Boden: Dort fand auch die Premiere von Söndergaard als Teamchef statt, die Österreich mit einem 1:0 gegen Slowenien gewann.

In der Weltrangliste liegt Österreich auf Platz 23, Kosovo auf Platz 84. Sollte sich Österreich im Play-off durchsetzen, käme als möglicher nächster Gegner die Schweiz infrage. Die Schweizerinnen gewannen ihr Hinspiel gegen Israel mit 7:3, nachdem sie zunächst in Rückstand geraten waren.

Ablauf der Play-off-Runde

In der WM-Qualifikation im Frauenfußball werden Play-off-Runden üblicherweise im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen. Nach einem ersten Duell im Auswärtsstadion folgt das entscheidende Rückspiel im Heimstadion der anderen Mannschaft. Maßgeblich für den Einzug in die nächste Runde ist in der Regel die Gesamtbilanz beider Partien. Ein knapper Vorsprung aus dem Hinspiel kann dabei sowohl Sicherheit als auch zusätzlichen Druck bedeuten, da ein Gegentor im Rückspiel die Ausgangslage schnell verändern kann.

Die Platzierung in der Weltrangliste der FIFA dient in solchen Play-off-Phasen häufig als Orientierungsgröße für die Einschätzung der Kräfteverhältnisse zwischen zwei Mannschaften, hat jedoch keinen direkten Einfluss auf den sportlichen Ausgang der Begegnungen selbst. Entscheidend bleibt das Resultat auf dem Platz.

Der Sport-Club-Platz in Wien-Hernals wird regelmäßig als Spielstätte für Partien der österreichischen Frauen-Nationalmannschaft genutzt. Stadien dieser Größenordnung bieten im Frauenfußball häufig eine besonders unmittelbare Atmosphäre, da die Zuschauerinnen und Zuschauer nah am Spielfeld sitzen. Eine ausverkaufte Haupttribüne gilt dabei allgemein als Indiz für ein gestiegenes öffentliches Interesse an den Auftritten eines Nationalteams.