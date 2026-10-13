ÖFB-Frauen marschieren mit 4:0-Sieg gegen Kosovo in zweite WM-Play-off-Runde

Österreichs Fußballerinnen haben am Dienstag mit einem deutlichen 4:0 (1:0) gegen den Kosovo den Einzug in die zweite WM-Play-off-Runde perfekt gemacht. Das Rückspiel auf dem Sport-Club-Platz in Wien verfolgten 3.500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel stand am Ende ein Gesamtscore von 6:1 für das Team von Teamchef Lars Söndergaard, das damit eine entscheidende Etappe auf dem Weg zur WM-Endrunde 2027 in Brasilien genommen hat.

Klarer Auftritt gegen den Kosovo

Österreich legte früh vor: Marie-Therese Höbinger, die für Liverpool spielt, traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Zur Halbzeit stand es im Torschussverhältnis 18:0 für die Gastgeberinnen, ehe die Entscheidung in der zweiten Halbzeit folgte. Sarah Puntigam, die am Spieltag ihren 34. Geburtstag feierte, erhöhte in der 65. Minute per Kopf auf 2:0. Virginia Kirchberger stellte in der 86. Minute ebenfalls per Kopfball auf 3:0, ehe Eileen Campbell in der 89. Minute den 4:0-Endstand markierte.

Im Tor stand Jasmin Pal anstelle der Stammtorfrau Mariella El Sherif, die im Training einen Schlag auf die Hand erhalten hatte. Sarah Zadrazil feierte nach einer Verletzungspause ihr Comeback in der Startelf, während die erst 17-jährige Valentina Pötzl erstmals von Beginn an spielte. Annabel Schasching musste früh wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden und wurde durch Barbara Dunst ersetzt. Lilli Purtscheller kehrte nach ihrer Einwechslung ebenfalls aufs Spielfeld zurück.

Für Österreich war es der dritte Sieg im vierten Spiel unter Teamchef Söndergaard und der zweite Heimerfolg in Folge, nachdem zuvor bereits Slowenien mit 1:0 bezwungen worden war. In der Weltrangliste liegt Österreich auf Platz 23, der Kosovo auf Platz 84.

Play-off-Format auf dem Weg zur WM in Brasilien

Die zweite und finale Play-off-Runde für die Fußball-WM 2027 in Brasilien wird vom 26. November bis 5. Dezember ausgetragen. Grundsätzlich dienen solche Play-off-Runden dazu, die letzten verbliebenen Startplätze für eine Endrunde unter mehreren Mannschaften auszuspielen, die sich über die reguläre Qualifikation nicht direkt durchsetzen konnten. Dabei treffen die verbliebenen Teams häufig in direkten Duellen oder kleinen Gruppen aufeinander, wobei meist Hin- und Rückspiele oder knockoutartige Formate über den Aufstieg entscheiden.

Üblicherweise steigt mit jeder weiteren Play-off-Runde auch die sportliche Qualität der Gegner, da sich im Verlauf eines solchen Verfahrens zunehmend stärker eingeschätzte Mannschaften durchsetzen. Für die teilnehmenden Teams bedeutet das in der Regel eine wachsende Belastung, da kurzfristig terminierte Spiele im Abstand weniger Tage organisatorisch und physisch anspruchsvoll sind. Verletzungen und kurzfristige Umstellungen im Kader, wie sie auch bei einzelnen Spielerinnen während solcher englischen Wochen auftreten können, gehören in diesem Zusammenhang zu den gängigen Herausforderungen für Trainerstäbe.

Möglicher Gegner aus der Schweiz

Die Schweiz hatte ihr eigenes Hinspiel in Israel deutlich mit 7:3 gewonnen und gilt als ziemlich sicherer, wenn auch noch nicht offiziell bestätigter kommender Gegner Österreichs in der zweiten Play-off-Runde. Sollte es tatsächlich zu diesem Duell kommen, träfe Österreich auf eine Mannschaft, die in ihrem bisherigen Play-off-Auftritt eine klare Offensivstärke gezeigt hat. Endgültige Gewissheit über die Gegnerin wird erst die offizielle Auslosung beziehungsweise Bestätigung der Paarungen bringen.