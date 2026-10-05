ÖFB-Team erkämpft 1:1 gegen Kosovo – Debütant Lang köpft Österreich zum Ausgleich

Österreichs Fußballnationalteam hat im vierten Spiel der laufenden UEFA-Nations-League-Kampagne ein 1:1 gegen Kosovo erreicht. Die Partie fand am Sonntag im Fadil-Vokrri-Stadion in Prishtina vor 13.000 Zuschauern statt. Für den Treffer der Österreicher sorgte Christoph Lang vom LASK, der in der 85. Minute per Kopf ausglich, nachdem Kosovo durch Asllani in der 70. Minute in Führung gegangen war.

Langs Kopfballtor und sein rasanter Aufstieg im Nationalteam

Für den 24-jährigen Lang war es das erste Tor im ÖFB-Dress. Erst wenige Tage zuvor, am Donnerstag, hatte er beim 3:1-Heimsieg gegen Israel in Linz sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert. Der Ausgleichstreffer in Prishtina entstand nach einer einstudierten Standardsituation: Kevin Danso warf den Ball weit ein, Sasa Kalajdzic verlängerte ihn, und Lang köpfte zum 1:1 ein. Die Übung geht auf LASK-Kotrainer Maximilian Ritscher zurück, der im ÖFB-Betreuerstab als Assistenzcoach für Standardsituationen zuständig ist.

Teamchef Ralf Rangnick äußerte sich lobend über Lang, sowohl zu dessen Tor als auch zu seiner sportlichen Entwicklung. Rangnick kennt den LASK-Spieler bereits seit vier Jahren, nachdem er ihn beim Perspektivspielerlehrgang in Pula kennengelernt hatte.

Auch an anderer Stelle gab es ein Debüt zu vermelden: Felix Bacher, der für Olympique Lyon spielt, kam in Prishtina erstmals für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Bereits am Donnerstag hatte sich das österreichische Team in Irland gezeigt, als es einen 0:2-Rückstand aufholte und am Ende 2:2 spielte. Mit dem Remis gegen Kosovo blieb die Mannschaft damit in allen vier bisherigen Partien der laufenden Nations-League-Phase ungeschlagen.

Der Rasenzustand im Fadil-Vokrri-Stadion sorgte unterdessen für Kritik seitens des Trainerteams und einzelner Spieler.

Standardsituationen als Teil der Spielvorbereitung

Einwürfe mit anschließender Kopfballverlängerung gehören im modernen Fußball zu den Standardsituationen, die Trainerstäbe gezielt trainieren. Grundsätzlich werden solche Abläufe im Training einstudiert, um bei ruhenden Bällen gezielte Laufwege und Zuspiele zu schaffen, die im offenen Spiel schwerer zu erzeugen sind. Nationalmannschaften arbeiten dabei häufig mit spezialisierten Co-Trainern, die ausschließlich für diesen Bereich zuständig sind und entsprechende Varianten mit den Spielern einüben, bevor diese in Pflichtspielen zum Einsatz kommen.

Der Weg vom Perspektivspieler zum A-Nationalspieler ist im österreichischen Fußball keine Seltenheit. Perspektivlehrgänge dienen dazu, talentierte Spieler frühzeitig zu sichten und über Jahre hinweg zu begleiten, auch wenn ein Sprung ins A-Team nicht unmittelbar erfolgt. Dass ein Trainer wie Rangnick einen Spieler bereits Jahre vor dessen Debüt persönlich kennenlernt, ist Teil eines längerfristigen Scoutings, das über mehrere Altersklassen hinweg reicht.

Wechselnde Wege in den Profifußball

Innerhalb des österreichischen Kaders gibt es unterschiedliche sportliche Biografien. Marco Grüll etwa spielte bis Anfang 20 auf Amateurebene, ehe er den Sprung in den Profibereich schaffte. Solche Laufbahnen verdeutlichen, dass der Weg ins Nationalteam nicht zwingend über die klassischen Nachwuchsakademien großer Vereine verlaufen muss, sondern auch über Umwege im Amateur- und unterklassigen Bereich möglich ist.