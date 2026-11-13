ÖFB-Team gegen Irland: Schlager und Prass verletzt, 19-jähriger Spalt nachnominiert

Das österreichische Fußball-Nationalteam muss für das bevorstehende Nations-League-Heimspiel gegen Irland auf zwei Stammkräfte verzichten. Xaver Schlager und Alexander Prass fallen wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel aus. Das Spiel findet am Samstag statt, die Übertragung in ORF1 beginnt um 19:30 Uhr, der Anpfiff ist für 20:45 Uhr angesetzt.

Zwei Ausfälle und eine Nachnominierung

Sowohl Xaver Schlager als auch Alexander Prass stehen Teamchef Ralf Rangnick für die Partie gegen Irland nicht zur Verfügung. Bei beiden Spielern wurde eine Muskelverletzung im Oberschenkel festgestellt. Als Reaktion auf die Ausfälle wurde Yanik Spalt in den Kader nachnominiert.

Spalt ist 19 Jahre alt und stammt aus Vorarlberg. Der zentrale Mittelfeldspieler ist seit 2025 Teil der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. In dieser Saison absolvierte er seine ersten Einsätze in der deutschen Bundesliga und kam insgesamt dreimal für den VfB Stuttgart zum Einsatz. Vergangene Woche gab er gegen Werder Bremen sein Debüt in der Startelf. Spalt ist zudem Spieler der österreichischen U21-Nationalmannschaft.

Der VfB Stuttgart als Ausbildungsverein

Der VfB Stuttgart zählt zu den traditionsreichsten Vereinen des deutschen Fußballs und ist fünfmaliger deutscher Meister. Grundsätzlich gilt der Verein seit Jahren als Adresse für die Entwicklung junger Talente, die über die zweite Mannschaft und Nachwuchsabteilungen an den Profifußball herangeführt werden. Der Sprung von der zweiten Mannschaft in den Bundesliga-Kader markiert dabei üblicherweise einen wichtigen Schritt in der sportlichen Laufbahn eines jungen Spielers, dem bei positivem Verlauf häufig weitere Einsätze folgen.

Für Nationalteams ist die Nachnominierung von Nachwuchsspielern bei kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfällen ein gängiges Verfahren. Üblicherweise werden dabei Spieler berücksichtigt, die bereits im erweiterten Kader oder in Nachwuchsauswahlen wie der U21 im Blickfeld des Trainerstabs standen. Eine solche Nominierung bietet jungen Akteuren die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Umfeld der A-Nationalmannschaft zu sammeln, unabhängig davon, ob es tatsächlich zu einem Einsatz im Spiel kommt.