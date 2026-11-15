ÖFB-Team ohne Schlager und Prass nach Debrecen – Rangnick kündigt Rotationen an

Österreichs Fußballnationalteam reist ohne Xaver Schlager und Alexander Prass zum abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League nach Debrecen. Teamchef Ralf Rangnick kündigte am Samstag an, dass beide Spieler bereits am Sonntag zu ihren Vereinen zurückkehren, um sich dort wegen Muskelverletzungen behandeln zu lassen. Zuvor hatte Österreich den Wiederaufstieg in die A-Liga der Nations League fixiert.

Ausfälle nach dem Erfolg gegen Irland

Schlager und Prass hatten bereits für die Partie gegen Irland in Linz kurzfristig passen müssen. Österreich gewann dieses Spiel mit 1:0 und sicherte sich damit den Aufstieg in die A-Liga. Trotz des Fehlens der beiden Akteure blieb die Mannschaft erfolgreich.

Wie Rangnick nun mitteilte, werden Schlager und Prass nicht mit der Mannschaft nach Debrecen reisen, sondern bereits am Sonntag zu ihren jeweiligen Vereinen zurückkehren. Dort sollen sie sich behandeln lassen. Der Teamchef kündigte zugleich an, dass am Dienstag mit Sicherheit einige andere Spieler zum Einsatz kommen werden.

Letztes Gruppenspiel in Debrecen

Das abschließende Gruppenspiel der laufenden Nations-League-Phase bestreitet Österreich am Dienstag auswärts gegen Israel in Debrecen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, die ORF-Übertragung in ORF1 beginnt bereits um 19.30 Uhr. Da der Aufstieg in die A-Liga bereits feststeht, hat die Partie für die österreichische Mannschaft keine tabellarische Bedeutung mehr für den Klassenerhalt, wird aber dennoch als letzter Härtetest vor der kommenden Länderspielpause ausgetragen.

Muskelverletzungen im engen Spielkalender

Grundsätzlich gehören Muskelverletzungen zu den häufigsten Beschwerdebildern im modernen Profifußball, insbesondere in Phasen mit eng getakteten Spielterminen zwischen Vereins- und Nationalmannschaftsverpflichtungen. Üblicherweise entscheiden medizinische Abteilungen der Nationalteams in enger Abstimmung mit den Vereinen, ob betroffene Spieler bei Länderspielterminen verbleiben oder zur Behandlung frühzeitig zu ihren Klubs zurückkehren. Diese Vorgehensweise soll das Risiko einer Verschlimmerung der Verletzung verringern und eine zügige Rehabilitation ermöglichen.

Bei vergleichbaren Fällen liegt die Entscheidung über den genauen Behandlungsweg häufig bei den Physiotherapeuten und Ärzten der Vereine, da diese die laufende Betreuung der Spieler über die gesamte Saison hinweg übernehmen. Nationaltrainer berücksichtigen bei kurzfristigen Ausfällen in der Regel die Kaderbreite ihres Teams, um entstehende Lücken in der Aufstellung auszugleichen. Genau in diesem Zusammenhang kündigte Rangnick für die Partie gegen Israel an, dass mehrere andere Spieler zum Einsatz kommen werden.