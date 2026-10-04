ÖFB-Team rettet späten Punkt gegen Kosovo und bleibt Tabellenführer

Österreichs Fußballnationalteam hat am Sonntag in der UEFA Nations League einen Punkt gegen Kosovo gerettet. Die Partie im Fadil-Vokrri-Stadion in Prishtina endete 1:1. Mit dem Remis verteidigte Österreich die Tabellenführung in der Gruppe B3. Es war das vierte Gruppenspiel in diesem Wettbewerb.

Spätes Kopfballtor sichert Punkt in Prishtina

Die erste Hälfte verlief torlos. Vor 13.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion ging Kosovo in der 70. Minute durch Fisnik Asllani in Führung, nach einer Vorarbeit von Edon Zhegrova. Österreich glich in der 85. Minute durch Christoph Lang per Kopfball aus. Dem Tor ging ein verlängerter Einwurf voraus: Kevin Danso führte den Einwurf aus, Sasa Kalajdzic verlängerte den Ball per Kopf zu Lang, der zum 1:1 traf. Es war Langs erstes Tor im Nationalteam und sein zweites Länderspiel überhaupt.

Auf der Gegenseite trainiert mit Franco Foda ein früherer ÖFB-Teamchef die kosovarische Mannschaft. Foda erhielt im Spielverlauf als einziger Beteiligter eine gelbe Karte. Schiedsrichter der Partie war Nobre aus Portugal.

Österreichs Trainer Ralf Rangnick, 68 Jahre alt und deutscher Staatsbürger, hatte die Startelf gegenüber dem vorangegangenen Spiel in Irland an sechs Positionen verändert. Jenes Spiel in Dublin hatte 2:2 geendet. Gegen Kosovo gab Felix Bacher sein Debüt im österreichischen Nationalteam und spielte in der Innenverteidigung. Im Tor stand erneut Alexander Schlager, der bereits beim Auftaktsieg gegen Israel (3:1) gehütet hatte. Michael Gregoritsch begann als Solospitze anstelle von Kalajdzic, während Romano Schmid die Rolle des Zehners übernahm.

Im Spielverlauf zeigten sich mehrere Gelegenheiten auf beiden Seiten. Veldin Hodza legte in der 9. Minute eine Hereingabe am Tor vorbei, Gregoritsch prüfte kurz darauf in der 10. Minute Kosovos Torhüter Amir Saipi per Kopfball. Alexander Prass versuchte es in der 25. Minute mit einem Distanzschuss. Schlager rettete in der 42. Minute gegen Vedat Muriqi. Nach der Pause erzielte Hodza in der 52. Minute zunächst ein Tor, das wegen einer Abseitsstellung nicht zählte, ehe Schlager in der 56. Minute einen weiteren Kopfball von Hodza entschärfte. In der 73. Minute traf Milot Rashica nur die Stange. Rangnick reagierte im Laufe der zweiten Halbzeit mit den Einwechslungen von Kalajdzic, Lang und Marco Grüll, die das Spiel in der Schlussphase mitprägten.

Gruppenphase der Nations League als Übergang zur WM-Saison

Die UEFA Nations League dient den europäischen Nationalteams grundsätzlich als Wettbewerb zwischen den großen Turnieren und bietet zugleich sportliche sowie finanzielle Anreize über die reine Testspielfunktion hinaus. Die Gruppen sind in Leistungsstufen unterteilt, wobei Auf- und Abstieg zwischen den Divisionen möglich sind. In der Gruppenphase spielt jede Mannschaft gegen die drei anderen Gruppenteilnehmer jeweils einmal zu Hause und einmal auswärts, ehe sich aus den Platzierungen weitere Perspektiven für Playoffs oder den direkten Klassenerhalt ergeben.

Üblicherweise spielen bei solchen Länderspielterminen im Herbst auch Rotationsentscheidungen der Trainerstäbe eine Rolle, etwa um Spielern mit geringerer Einsatzzeit Gelegenheit zu geben oder um auf Belastungen aus den vorangegangenen Partien zu reagieren. Auswärtsspiele in kleineren Stadien mit platzbedingten Herausforderungen gehören bei europäischen Nationalmannschaften ebenfalls zu den wiederkehrenden äußeren Rahmenbedingungen, mit denen sich Trainerteams auseinandersetzen müssen.

Kommende Spieltermine im November

Österreich tritt die kommenden Gruppenspiele im November als Tabellenführer der Gruppe B3 an. Am 14. November 2026 empfängt die Mannschaft um 20.45 Uhr Irland in Linz. Drei Tage später, am 17. November 2026, folgt um 20.45 Uhr ein Auswärtsspiel gegen Israel in Debrecen. Beide Partien werden live auf ORF1 übertragen. Parallel zum Spiel in Prishtina trug die Gruppe B3 zudem die Begegnung zwischen Irland und Israel aus, die ebenfalls um 20.45 Uhr angepfiffen wurde.