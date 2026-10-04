ÖFB-Team trifft im Nations-League-Spiel in Prishtina auf Kosovo – Rangnick kritisiert Rasenzustand

Österreichs Fußballnationalteam tritt am Sonntag um 18.00 Uhr in Prishtina zum Auswärtsspiel gegen Kosovo an. Die Partie im Fadil-Vokrri-Stadion ist Teil der UEFA Nations League und wird ab 17.20 Uhr live in ORF1 übertragen. Das Hinspiel in Wien hatte Österreich mit 3:1 für sich entschieden. Trainer Ralf Rangnick äußerte sich vor der Partie kritisch zum Zustand des Rasens im Stadion der kosovarischen Hauptstadt.

Rangnick kritisiert Platzverhältnisse in Prishtina

Ralf Rangnick bezeichnete den Rasen im Fadil-Vokrri-Stadion als „Acker“ und „Wiese“. „Ich habe selten so einen ungepflegten Platz gesehen wie den hier“, sagte der österreichische Teamchef. Er kündigte an, dass der Matchplan aufgrund der äußeren Umstände „ein bisschen anders aussehen“ werde als gewohnt. Kosovo wird im Spiel vom früheren ÖFB-Teamchef Franco Foda betreut.

Im Tor wird laut Rangnick erneut Alexander Schlager stehen. Im Sturmzentrum will sich der Teamchef zwischen Michael Gregoritsch und Junior Adamu entscheiden. Adamu hatte im Hinspiel als Solospitze begonnen und dabei sein erstes Länderspieltor erzielt. Sasa Kalajdzic, der in Dublin 95 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, wird nach Angaben Rangnicks nicht von Beginn an spielen. Kevin Danso war beim 2:2 in Irland gesperrt gewesen und steht gegen Kosovo wieder zur Verfügung.

Florian Wiegele, 2,05 Meter groß, hatte in Dublin sein zweites Länderspiel absolviert. Bei Carney Chukwuemeka, Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund, hatte in Irland zur Halbzeit der Muskel zugemacht. Felix Bacher, Innenverteidiger und Stammspieler bei Olympique Lyon sowie gebürtiger Tiroler, gehört ebenfalls zum Kader. Alle 23 nominierten Spieler nahmen am Abschlusstraining vor der Partie teil.

Ausverkauftes Stadion und reisefreudige Fans

Das Stadion in Prishtina ist mit knapp 13.000 Zuschauern ausverkauft. Mehr als 500 österreichische Fans sind nach Kosovo gereist, davon 450 im Auswärtsfansektor. Kosovo hat von seinen vergangenen elf Heimspielen nur eines verloren – das Play-off-Finale um die WM-Teilnahme Ende März gegen die Türkei mit 0:1. Österreich wiederum kassierte in seinen jüngsten zwölf Länderspielen lediglich bei der Weltmeisterschaft gegen Argentinien (0:2) und Spanien (0:3) Niederlagen.

Parallel zur Partie in Prishtina trifft Irland am Sonntag um 20.45 Uhr in Backa Topola auf Israel. Beide Begegnungen gehören zur selben Gruppe der Nations-League-Phase, in der Österreich antritt.

Bedeutung der Nations League für die Teams

Die UEFA Nations League dient grundsätzlich dazu, Länderspiele außerhalb von Welt- und Europameisterschaften in einem Wettbewerbsformat mit sportlichem Mehrwert auszutragen. Die Teilnehmer sind in Ligen unterschiedlicher Spielstärke eingeteilt, zwischen denen Auf- und Abstieg möglich ist. Innerhalb der Gruppen wird regulär nach Punkten gespielt, wobei die Platzierung am Ende der Gruppenphase über den Verbleib in der jeweiligen Liga sowie über mögliche Zusatzchancen für internationale Turniere entscheidet.

Rasenqualität ist bei internationalen Spielen in kleineren Stadien immer wieder ein Thema, da die Infrastruktur nicht überall dem Standard großer Ligen entspricht. Schlechte Platzverhältnisse können sich auf die Spielweise beider Mannschaften auswirken, etwa durch ein angepasstes Passspiel oder eine veränderte taktische Ausrichtung, wie sie Rangnick für die Partie in Prishtina bereits angedeutet hat.