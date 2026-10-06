ÖFB-Team vor richtungsweisenden Spielen gegen Irland und Israel

Österreichs Fußball-Nationalteam führt nach vier von sechs Spieltagen die Gruppe B3 der UEFA Nations League mit acht Punkten an. Kosovo und Irland folgen mit jeweils fünf Zählern und liegen damit drei Punkte hinter dem ÖFB-Team. Im November stehen für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick zwei richtungsweisende Partien an: Am 14. November empfängt Österreich in Linz Irland, am 17. November folgt ein Auswärtsspiel in Debrecen gegen Israel. Beide Begegnungen beginnen um 20.45 Uhr und werden live in ORF1 übertragen.

Starke Heimbilanz, wechselhafte Auswärtsauftritte

Das ÖFB-Team hat seine beiden Heimspiele in der laufenden Nations-League-Kampagne jeweils mit 3:1 gewonnen. Auswärts fiel die Bilanz durchwachsener aus: Dort kam Österreich zu einem 2:2 und einem 1:1. In der Summe stehen damit acht Punkte aus vier Spielen zu Buche, mit denen das Team die Tabellenführung vor Kosovo und Irland hält.

Bemerkenswert ist die Verteilung der Treffer: Alle neun bisherigen ÖFB-Tore wurden von unterschiedlichen Spielern erzielt. Darunter waren auch mehrere Debütanten. David Affengruber, Christoph Lang, Sascha Horvath, Nikolas Veratschnig, Christian Zawieschitzky, Vasilije Markovic und Felix Bacher gaben in diesen Spielen ihr Debüt im Nationalteam. Affengruber traf per Kopfball nach einer Flanke von Schmid zum 1:0 gegen Kosovo in Wien. Lang erzielte das 1:1 im Auswärtsspiel in Kosovo, nachdem ein Einwurf von Danso und eine Verlängerung von Kalajdzic vorausgegangen waren.

Mehrere etablierte Namen standen dem Team zuletzt nicht zur Verfügung. Marko Arnautovic, David Alaba, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner fehlten in allen vier bisherigen Nations-League-Spielen. Konrad Laimer kam lediglich in zwei der vier Partien zum Einsatz. Kapitän war in dieser Zeit Xaver Schlager. Alaba wechselte zu Udinese.

Rangnick, 68 Jahre alt und deutscher Staatsbürger, hatte sich nach der WM selbstkritisch gezeigt. Seitdem ist das ÖFB-Team in 16 Heimspielen in Folge ungeschlagen. Besonders gut fällt die Bilanz des Teamchefs in der Raiffeisen Arena in Linz aus, die 2023 eröffnet wurde: Dort hat Rangnick bislang noch kein Spiel verloren. Genau in diesem Stadion findet nun auch das Heimspiel gegen Irland statt.

Ein weiterer auffälliger Aspekt der bisherigen Kampagne betrifft die Entstehung der Tore: Vier der neun ÖFB-Treffer fielen nach Standardsituationen. Für diesen Bereich ist seit Kurzem Maximilian Ritscher als neuer Assistenztrainer zuständig. Er beerbt Stefan Oesen in dieser Funktion und ist zugleich beim LASK für Standardsituationen verantwortlich.

Bedeutung der Gruppenphase in der Nations League

Die UEFA Nations League ist ein Wettbewerb, in dem Nationalmannschaften in mehreren Divisionen gegeneinander antreten, die sich grob an ihrer sportlichen Stärke orientieren. Innerhalb dieser Divisionen werden kleinere Gruppen gebildet, in denen die Teams im Hin- und Rückspielmodus gegeneinander spielen. Die Platzierung in der jeweiligen Gruppe entscheidet darüber, ob eine Mannschaft auf- oder absteigt und welche weiteren Optionen sich für internationale Endrunden eröffnen können.

Üblicherweise kommt den letzten Spieltagen einer solchen Gruppenphase besondere Bedeutung zu, da sich dort häufig entscheidet, welche Mannschaft am Ende die Tabellenführung behauptet. Punktgleichheit oder ein knapper Vorsprung, wie ihn Österreich aktuell gegenüber Kosovo und Irland hat, kann sich durch einzelne Ergebnisse in den verbleibenden Partien noch deutlich verändern. Direkte Duelle mit den unmittelbaren Konkurrenten besitzen in solchen Konstellationen naturgemäß ein besonderes Gewicht, da sie nicht nur eigene Punkte bringen, sondern gleichzeitig die Ausgangslage der Mitbewerber beeinflussen.

Auch die personelle Zusammensetzung eines Nationalteams unterliegt in solchen Wettbewerbsphasen typischen Mechanismen. Verletzungen, Formschwankungen oder taktische Entscheidungen des Trainerstabs führen regelmäßig dazu, dass etablierte Spieler zeitweise fehlen, während jüngere oder bislang weniger im Fokus stehende Akteure die Gelegenheit erhalten, sich im Nationalteam zu etablieren. Debüts mehrerer Spieler innerhalb einer kurzen