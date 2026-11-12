ÖFB-U19 verliert Quali-Auftakt nach Roter Karte mit 0:1 gegen Belarus

Österreichs U19-Nationalteam ist mit einer Niederlage in die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft gestartet. Das Team unterlag am Mittwoch in Wiener Neustadt Belarus mit 0:1. Nach einer Roten Karte für Ifeanyi Ndukwe in der 55. Minute musste die österreichische Mannschaft einen Großteil der zweiten Halbzeit in Unterzahl bestreiten.

Rote Karte und später Gegentreffer in Wiener Neustadt

Die Partie gegen Belarus war die erste Begegnung für Österreichs U19 in der zweiten Qualifikationsrunde. Vor heimischem Publikum in Wiener Neustadt lieferten sich beide Teams zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die entscheidende Szene fiel in der 55. Minute: Ifeanyi Ndukwe, der bei Levante unter Vertrag steht, sah nach einem Foulspiel knapp vor der eigenen Strafraumgrenze die Rote Karte.

In der Folge musste Österreichs Auswahl die restliche Spielzeit zu zehnt bestreiten. Belarus nutzte die Überzahl aus und ging in der 72. Minute durch ein Tor von Marat Titov in Führung. Bei diesem Treffer blieb es bis zum Abpfiff. Österreichs U19 verlor damit ihr Auftaktspiel in der neuen Qualifikationsrunde mit 0:1.

Torloses Remis für die U17 in Georgien

Auch Österreichs U17-Auswahl blieb am Mittwoch ohne Sieg. Beim Qualifikationsturnier in Georgien trennte sich das von Teamchef Hermann Stadler betreute Team 0:0 von der georgischen Mannschaft. Ein Torerfolg blieb damit auf beiden Seiten aus. Für Österreichs Nachwuchs-Nationalteams bedeutete der Mittwoch insgesamt einen Tag ohne Sieg, da sowohl die U19 als auch die U17 keinen vollen Erfolg verbuchen konnten.

Format und Ablauf der EM-Qualifikation im Nachwuchsbereich

Grundsätzlich werden die Europameisterschaften der Altersklassen U17 und U19 im europäischen Fußball über mehrstufige Qualifikationsrunden ausgespielt. Üblicherweise treffen die teilnehmenden Nationalteams dabei zunächst in kleineren Gruppen aufeinander, bevor sich eine begrenzte Anzahl von Mannschaften für die Endrunde qualifiziert. Solche Turniere werden häufig in kompakter Form ausgetragen, bei der mehrere Partien innerhalb weniger Tage an einem oder wenigen Austragungsorten stattfinden.

In diesen frühen Altersklassen gilt der sportliche Erfolg im Nachwuchsbereich allgemein auch als Gradmesser für die Entwicklung einzelner Spieler, von denen einige bereits bei ausländischen Vereinen unter Vertrag stehen. Der Wechsel junger Talente zu Klubs im Ausland ist dabei ein in vielen europäischen Nachwuchssystemen verbreiteter Schritt in der sportlichen Laufbahn.

Platzverweise durch Rote Karten gehören in solchen Wettbewerben zu den Faktoren, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen können. Eine numerische Unterzahl über einen längeren Zeitraum stellt eine Mannschaft erfahrungsgemäß vor zusätzliche taktische Herausforderungen, insbesondere wenn sie in der Defensive mehr Kräfte binden und offensive Optionen einschränken muss.