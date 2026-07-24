ÖFB Uniqa Cup: Ried, WSG Tirol und WAC starten mit klaren Siegen in die zweite Runde

ÖFB Uniqa Cup: Ried, WSG Tirol und WAC ziehen in die zweite Runde ein

In der ersten Runde des ÖFB Uniqa Cups haben sich am Freitag drei Bundesligisten gegen niederklassigere Vereine durchgesetzt. Die SV Oberbank Ried, die WSG Tirol und der RZ Pellets WAC feierten deutliche Auswärtssiege.

Ried gewinnt beim Drittligisten Dornbirn

Die SV Oberbank Ried setzte sich beim FC Dornbirn, einem Drittligisten aus Vorarlberg, mit 5:1 (2:0) durch. Evan Eghosa Aisowieren erzielte in der 30. und 45. Minute zwei Tore für Ried. Nach dem Anschlusstreffer von Tamas Herbaly in der 55. Minute für Dornbirn trafen für Ried noch Samuel Chukwudi (58.), Lukas Malicsek (72.) und Tobias Lund Jensen (90.+3).

WSG Tirol siegt deutlich in Wieselburg

Die WSG Tirol gewann beim niederösterreichischen Landesligisten SC Wieselburg mit 6:0 (2:0). Nikolai Baden Frederiksen war mit drei Toren in der 44., 52. und 72. Minute erfolgreichster Torschütze. Weitere Treffer erzielten Ademola Ola-Adebomi (22.), Jaden Bambara (62.) und Lukas Hinterseer (78.).

WAC setzt sich in Lauterach durch

Der RZ Pellets WAC gewann sein Auswärtsspiel in Lauterach mit 5:1 (3:0). Marco Schabauer traf in der 31. und 38. Minute doppelt, Giacomo Vrioni erzielte Tore in der 27. und 80. Minute. Sankara Karamoko steuerte in der 75. Minute einen weiteren Treffer bei. Für Lauterach traf Nico Grabic in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen Anschluss.