ÖRV fordert neues Velodrom nach Abriss des Dusika-Stadions – Österreichs Bahnradfahrer ohne Heimstätte

Der Österreichische Radsportverband (ÖRV) fordert den Bau eines neuen Velodroms. Hintergrund ist der Abriss des Dusika-Stadions am Rande des Wiener Praters, das bislang die zentrale Heimstätte des heimischen Bahnradsports war. ÖRV-Präsident Harald J. Mayer verlangt für die Sportler des Verbands einen adäquaten Arbeitsplatz. Derzeit haben Österreichs Bahnradfahrer keine eigene Heimstätte im Land.

Abriss des Dusika-Stadions und die Folgen für den Bahnradsport

Das Dusika-Stadion wurde abgerissen. An seiner Stelle entsteht eine Mehrzweckhalle, die unter anderem für Leichtathletik und Basketball genutzt werden soll. Für den Bahnradsport ist in der neuen Halle offenbar keine Nutzung vorgesehen. Damit verfügt Österreich derzeit über keine geschlossene Radrennbahn mehr. Die Folge: Österreichische Bahnradfahrer müssen für ihr Training ins Ausland fahren. Auch der ÖRV selbst ist gezwungen, internationale Meetings außerhalb Österreichs auszutragen, da im Inland keine entsprechende Infrastruktur mehr zur Verfügung steht.

Diese Situation zeigte sich zuletzt auch bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Schanghai. Das österreichische Bahnnationalteam absolvierte seinen finalen Lehrgang vor der WM nicht im eigenen Land, sondern in Novo Mesto in Slowenien.

Erfolge trotz fehlender Heimstätte

Die sportlichen Resultate der österreichischen Bahnradfahrer fielen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bemerkenswert aus. Der 21-jährige Raphael Kokas holte in diesem Jahr zwei Europameistertitel in der U23-Klasse und wurde bei der Elite-WM Siebenter. Im Madison erreichten Heimo Fugger und Maximilian Schmidbauer das WM-Finale und belegten dort den neunten Platz.

Der ÖRV verweist mit diesen Ergebnissen auf das Potenzial seiner Athleten und verbindet damit seine Forderung nach einer neuen Trainingsstätte im eigenen Land. Ohne eine geschlossene Radrennbahn bleiben die Sportler auf ausländische Anlagen angewiesen, um ihre Wettkampfform zu entwickeln und zu erhalten.

Tradition des Bahnradsports im Dusika-Stadion

Das Dusika-Stadion war über Jahrzehnte Schauplatz des österreichischen Bahnradsports. Dort fanden in der Vergangenheit unter anderem Dreitagesrennen statt. Zu den bekannten Protagonisten zählte Roland Königshofer, der als Lokalmatador im Steherrennen auftrat, bei dem Karl Igl als Schrittmacher auf dem Motorrad fungierte. Diese Disziplin, bei der Fahrer hinter motorisierten Schrittmachern mit hohem Tempo auf der Bahn unterwegs sind, zählte lange zu den publikumswirksamen Attraktionen im Dusika-Stadion.

Velodrome als sportliche Infrastruktur

Ein Velodrom ist eine geschlossene, meist überdachte Radrennbahn mit charakteristisch steil angelegten Kurven, die hohe Geschwindigkeiten ermöglichen. Solche Anlagen bilden die Grundlage für Disziplinen wie Sprint, Omnium oder Madison, die auch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ausgetragen werden. Verbände sind für die Ausbildung und Vorbereitung ihrer Nationalteams in der Regel auf permanent verfügbare Bahnen angewiesen, da das Training auf einer Rennbahn spezifische technische und konditionelle Anforderungen stellt, die sich auf der Straße nicht abbilden lassen.

Grundsätzlich entscheiden in Österreich Städte, Länder und der Bund gemeinsam mit den jeweiligen Sportverbänden über Bau, Finanzierung und Betrieb großer Sportstätten. Bei Mehrzweckhallen, wie sie nun anstelle des Dusika-Stadions entsteht, stehen häufig mehrere Nutzungsinteressen unterschiedlicher Sportarten im Wettbewerb um vorhandene Flächen und Budgets. Für Sportarten mit einem vergleichsweise kleinen, aber international erfolgreichen Athletenkreis wie den Bahnradsport kann dies die Durchsetzung eigener Infrastrukturprojekte erschweren.

Namentlich genannt wird in diesem Zusammenhang auch Herwig Straka, der als Turnierdirektor der Erste Bank Open eine andere große Wiener Sportveranstaltung leitet. Ein konkreter Zusammenhang zwischen den Erste Bank Open und der Forderung nach einem neuen Velodrom geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.