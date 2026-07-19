Österreichische Post ehrt David Alaba mit eigener Briefmarke

Österreichische Post widmet David Alaba eine Briefmarke

Die Österreichische Post gibt eine neue Briefmarkenserie mit dem Titel „Sport“ heraus. Den Auftakt bildet eine Widmung an David Alaba, Kapitän des österreichischen Fußball-Nationalteams.

Der Briefmarkenblock, gestaltet von Melanie Musegg, erscheint in einer Auflage von 160.000 Stück und umfasst zwei Marken. Eine zeigt ein Porträt von Alaba mit einer Nominale von 3,50 Euro, die zweite zeigt ihn im Dress der Nationalmannschaft in einer Spielsituation und hat einen Nennwert von 1 Euro.

Erstausgabe am 20. Juli

Der offizielle Erstausgabetag ist der 20. Juli. Bereits am Vortag findet von 9.00 bis 13.00 Uhr ein Sonderpostamt im Philatelie-Shop in der Post am Rochus (Rochusplatz 1, 1030 Wien) statt. Dort können Interessierte die neue Briefmarke erwerben und Briefe sowie Postkarten mit einem eigens gestalteten Sonderstempel versehen lassen.

Die Herausgabe der Marke fällt zeitlich zusammen mit dem WM-Finale, das am 19. Juli ausgetragen wird. Das ÖFB-Team schied im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft aus.