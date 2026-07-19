Österreichs 3×3-Basketballerinnen holen Silber beim Women’s-Series-Event in Baku

Das österreichische 3×3-Nationalteam der Frauen hat beim Women’s-Series-Event in Baku den zweiten Platz belegt. Es ist bereits der dritte zweite Platz der Österreicherinnen in dieser Turnierserie.

Das Team mit Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigi Koizar erreichte vier Siege und verlor lediglich das Finale. Im Endspiel am Sonntag unterlag Österreich dem Weltranglistenvierten Rapid Bukarest mit 12:17.

Auf dem Weg ins Finale bezwang das österreichische Team unter anderem Spanien mit 21:16.