Österreichs Basketball-Damen kassieren gegen Italien deutliche Heimniederlage

Österreichs Basketball-Nationalteam der Damen hat am Samstag das zweite Spiel der EM-Qualifikation verloren. Vor heimischem Publikum in der Sport Arena Wien unterlag die Auswahl Italien mit 49:71. Es war bereits die zweite Niederlage innerhalb weniger Tage, nachdem Österreich drei Tage zuvor, am 11. November, gegen Lettland mit 66:81 unterlegen war. Beide Partien fanden in der Sport Arena Wien statt.

Frühe Führung, deutlicher Rückstand zur Pause

Gegen Italien erwischte Österreich einen vielversprechenden Start und erzielte die ersten beiden Punkte der Begegnung. Es sollte die einzige Führung des Abends bleiben. Italien übernahm danach das Kommando und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Zur Halbzeit stand es 38:26 für die Gäste. Im weiteren Verlauf der Partie vergrößerte Italien den Abstand noch deutlich und führte zeitweise mit 30 Punkten Unterschied, beim Stand von 62:32. Österreich fand gegen die italienische Defensive keine durchschlagende Antwort mehr. Beste Werferin der österreichischen Mannschaft war Sarah Sagerer mit 21 Punkten.

Tabellensituation in der Gruppe K

Mit dem Sieg gegen Österreich festigte Italien die Tabellenführung in der Gruppe K der EM-Qualifikation. Die Mannschaft steht nach zwei Spielen mit zwei Siegen und vier Punkten an der Spitze. Zuvor hatte Italien bereits am 11. November gegen Slowenien mit 67:62 gewonnen. Lettland und Slowenien folgen mit jeweils einem Sieg, einer Niederlage und drei Punkten auf den Plätzen zwei und drei. Slowenien setzte sich am 14. November mit 70:64 gegen Lettland durch. Österreich liegt nach zwei Niederlagen und zwei Punkten auf dem vierten und letzten Platz der Gruppe.

Das nächste Spiel der österreichischen Nationalmannschaft findet am 17. November um 18:00 Uhr gegen Slowenien statt.

Format der EM-Qualifikation im Basketball

Grundsätzlich wird die Qualifikation für Europameisterschaften im Basketball in Gruppen ausgetragen, in denen jede Mannschaft im Laufe mehrerer Spieltage sowohl Heim- als auch Auswärtspartien gegen die übrigen Gruppengegner bestreitet. Die Tabellenplatzierung ergibt sich dabei üblicherweise aus der Anzahl der Siege sowie den daraus resultierenden Punkten, wobei ein Sieg in der Regel mit zwei Punkten und eine Niederlage mit einem Punkt bewertet wird. Am Ende der Gruppenphase entscheidet die Platzierung darüber, welche Mannschaften sich für die Endrunde der Europameisterschaft qualifizieren beziehungsweise in weiteren Play-off-Runden um die verbleibenden Startplätze spielen.

Für kleinere Basketballnationen wie Österreich stellt eine enge Gruppenphase mit mehreren spielstarken Gegnern eine besondere Herausforderung dar. Mannschaften, die bereits zu Beginn der Qualifikation gegen etablierte Teams antreten müssen, geraten häufig früh unter Druck, da Rückstände in der Tabelle über den weiteren Saisonverlauf nur schwer aufzuholen sind. Entscheidend ist in solchen Situationen oft, wie konstant eine Mannschaft über die gesamte Qualifikationsphase hinweg auftritt und ob sie in den direkten Duellen mit tabellarisch nähergelegenen Konkurrenten punkten kann.