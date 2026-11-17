Österreichs Basketballerinnen haben am Dienstag die dritte Partie der EM-Qualifikation 2027 verloren. Gegen Slowenien setzte es in der Gruppe K eine 50:93-Niederlage. Damit ist die österreichische Auswahl unter Chefcoach Jesper Sundberg nach drei Spielen ohne Sieg geblieben.

Bereits zuvor hatte Österreich zu Hause gegen Lettland und gegen Italien verloren. Alle drei bisherigen Partien der Qualifikationsphase gingen damit an die jeweiligen Gegner.

Deutliche Führung Sloweniens von Beginn an

Gegen Slowenien geriet Österreich von Anfang an in Rückstand. Nach dem ersten Viertel lag die Mannschaft mit 7:21 zurück. Bis zur Halbzeitpause baute Slowenien den Vorsprung weiter aus und führte zur Pause mit 42:18. Im weiteren Spielverlauf konnte Österreich den Abstand nicht mehr verringern, am Ende stand eine 50:93-Niederlage zu Buche.

Beste österreichische Werferin war Sigrid Koizar mit 17 Punkten.

Tabellenstand in der Gruppe K

In der Gruppentabelle liegt Österreich nach drei absolvierten Partien ohne Sieg mit drei Punkten auf dem vierten und letzten Platz. An der Spitze steht Italien mit sechs Punkten aus drei Siegen in drei Spielen. Slowenien folgt mit fünf Punkten nach zwei Siegen und einer Niederlage auf Platz zwei. Lettland liegt mit vier Punkten aus einem Sieg und zwei Niederlagen auf Platz drei.

Die bisherigen Ergebnisse der Gruppe zeigen ein enges Feld hinter Österreich: Italien besiegte Slowenien am 11. November mit 67:62, während Österreich am selben Tag zu Hause gegen Lettland mit 66:81 unterlag. Am 14. November setzte sich Slowenien gegen Lettland mit 70:64 durch, während Österreich zu Hause gegen Italien mit 49:71 verlor. Am 17. November, dem Tag der jüngsten österreichischen Niederlage gegen Slowenien, verlor auch Lettland auswärts gegen Italien mit 68:72.

Nur zwei Plätze führen zur Endrunde

In der Vierergruppe qualifizieren sich lediglich die beiden bestplatzierten Teams für die Endrunde. Die Rückspiele mit vertauschtem Heimrecht stehen im Februar 2027 auf dem Programm. Erst nach diesen Partien steht fest, welche beiden Mannschaften aus der Gruppe K weiterkommen.

Die Endrunde der Basketball-Europameisterschaft der Frauen findet im Juni 2027 statt. Ausrichter sind Belgien, Finnland, Litauen und Schweden.

Format der Qualifikation

Grundsätzlich wird die EM-Qualifikation im Basketball in kleinen Gruppen mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Jedes Team trifft dabei innerhalb der Gruppe zunächst einmal auf jeden Gegner, ehe im zweiten Durchgang mit getauschtem Heimrecht erneut gespielt wird. Dieses System soll sicherstellen, dass sowohl Heim- als auch Auswärtsstärke in die Wertung einfließen. Am Ende entscheidet die Gesamtpunktzahl aus beiden Runden darüber, welche Mannschaften eine Gruppe als Qualifikant für die Endrunde verlassen. Da in Vierergruppen üblicherweise nur die beiden besten Teams weiterkommen, haben einzelne Niederlagen in der ersten Runde unmittelbaren Einfluss auf die Ausgangslage vor den Rückspielen.