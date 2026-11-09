Österreichs Eishockey-Frauen bei WM-Premiere chancenlos gegen USA – 0:6 nach zwei Dritteln

Österreichs Eishockey-Frauen liegen bei ihrer WM-Premiere gegen die USA im dritten Gruppenspiel deutlich zurück. Die Partie in Esbjerg in Dänemark begann am Montag, dem 9. November 2026, um 19:00 Uhr und stand nach dem zweiten Drittel 0:6 aus österreichischer Sicht. Die Begegnung gegen den Olympiasieger und WM-Titelverteidiger wurde live in ORF Sport + und im Livestream übertragen.

Deutlicher Rückstand gegen den Titelverteidiger

Die US-Amerikanerinnen trafen im ersten Drittel gleich viermal: Harvey erzielte in der 10. und 17. Minute jeweils ein Tor, Knight traf in der 13. Minute. Zum Ende des ersten Abschnitts erhöhte Janecke in der 18. Minute auf 0:4. Im zweiten Drittel legte Janecke in der 21. Minute nach, Dunne traf in der 26. Minute zum zwischenzeitlichen 0:6.

Für Österreich ist es nach den ersten beiden Gruppenspielen bereits die dritte Partie ohne eigenen Treffer gegen die USA im Verlauf dieses Turniers. Das Team war bereits mit zwei Niederlagen in die Woche gestartet: Am 6. November unterlag Österreich Tschechien mit 1:4, am 7. November folgte eine 0:2-Niederlage gegen Deutschland.

Tabellensituation in der Gruppe A

Die USA gingen als Favorit in die Partie gegen Österreich. Das Team hatte sein erstes Gruppenspiel am 6. November gegen die Schweiz mit 7:0 gewonnen und am 8. November gegen Deutschland mit 5:0 nachgelegt. Damit führt die US-Mannschaft die Gruppe A nach zwei Spielen mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 12:0 an.

Österreich steht nach zwei absolvierten Partien mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:6 auf dem fünften Platz der Gruppe. Die Schweiz gewann am 8. November gegen Tschechien nach Verlängerung mit 2:1 und mischt damit ebenfalls im oberen Tabellenbereich mit. In der Gruppe A qualifizieren sich die besten vier Mannschaften für das Viertelfinale, der Gruppenletzte muss in die Abstiegsrunde.

Für Österreich steht nach der Partie gegen die USA bereits die nächste Aufgabe an: Am 10. November trifft das Team um 19:00 Uhr auf die Schweiz, die Partie wird ebenfalls live in ORF Sport + übertragen.

Format und Ausgangslage bei Frauen-Weltmeisterschaften

Bei Eishockey-Weltmeisterschaften der Frauen wird in der höchsten Division üblicherweise in Gruppen gespielt, aus denen sich ein Teil der Mannschaften für die direkte Ausscheidungsrunde qualifiziert. Die Platzierung nach der Gruppenphase entscheidet dabei nicht nur über den Einzug ins Viertelfinale, sondern bei schwächer platzierten Teams auch über den möglichen Verbleib in der jeweiligen Division für kommende Turniere. Eine Teilnahme an einer solchen Endrunde gilt für kleinere Eishockeynationen grundsätzlich als sportlich anspruchsvoll, da etablierte Favoriten wie die USA oder Kanada international seit Jahren das Spitzenfeld dominieren.

Das US-Team zählt in der Frauen-Eishockeywelt seit langem zu den konstantesten Spitzenmannschaften und hat zuletzt sowohl bei Olympischen Spielen als auch bei Weltmeisterschaften regelmäßig um Titel mitgespielt. Für Mannschaften wie Österreich bedeutet die Begegnung mit derart etablierten Nationen bei internationalen Turnieren in der Regel vor allem die Gelegenheit, Erfahrung auf höchstem Niveau zu sammeln, während die Punkteausbeute gegen solche Gegner oft eine untergeordnete Rolle für die eigentliche Zielsetzung des Turniers spielt.

Entscheidend für die weitere sportliche Perspektive innerhalb einer Gruppe sind häufig die direkten Duelle zwischen den Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle. Begegnungen wie jene zwischen Österreich und der Schweiz gelten bei solchen Konstellationen erfahrungsgemäß als richtungsweisend für die Frage, welches Team am Ende der Gruppenphase den Sprung ins Viertelfinale schafft und welches in die Abstiegsrunde muss.