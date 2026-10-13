Österreichs Eishockey-Teams scheitern in Champions Hockey League bereits vor letztem Spieltag

Österreichs drei Vertreter in der Champions Hockey League haben die Gruppenphase der Saison 2026/27 bereits vor dem letzten Spieltag abgehakt. Red Bull Salzburg, der KAC und die Moser Medical Graz99ers haben gemeinsam erst fünf Punkte gesammelt, theoretisch wären nach fünf Spieltagen 45 Punkte möglich gewesen. Die Qualifikation für die Top 16 und damit der Einzug in die K.-o.-Phase ist für alle drei Teams nicht mehr erreichbar.

Bilanz der österreichischen Klubs vor dem letzten Spieltag

Der KAC gewann am ersten Spieltag gegen Bordeaux nach Verlängerung mit 2:1. Salzburg legte am zweiten Spieltag mit einem 3:0 gegen Liberec nach – dem bislang einzigen Sieg mit voller Punktzahl für ein Team aus der ICE Hockey League in diesem Bewerb. In der Tabelle steht Salzburg nach fünf Spielen mit drei Punkten auf Platz 20, der KAC mit zwei Punkten auf Platz 21. Die Graz99ers bilden mit null Punkten das Schlusslicht auf Platz 24.

Vor dem sechsten und letzten Spieltag richtet sich der Blick auf drei unterschiedliche Auswärtsaufgaben. Salzburg tritt am Dienstag ab 18.55 Uhr bei Skelleftea AIK in Schweden an, die Partie wird live in ORF Sport + und im Livestream übertragen. Skelleftea belegt nach fünf Spieltagen Platz vier der CHL-Tabelle.

Der KAC beendet seine CHL-Saison am Mittwoch bei den Eisbären Berlin, die als Elfter der Tabelle geführt werden. Die Partie wird ab 19.25 Uhr in voller Länge im Livestream gezeigt, ab 19.45 Uhr ist sie zusätzlich in ORF Sport + zu sehen. Die Graz99ers schließen die Gruppenphase ebenfalls am Mittwoch ab, um 19.00 Uhr treffen sie auf Storhamar, Norwegens amtierenden Meister, der aktuell auf Platz 17 liegt.

Salzburg hat sich kurz vor dem Saisonausklang personell verstärkt: Der kanadische Stürmer Ty Rattie, 33 Jahre alt, steht künftig im Kader der Bullen. Rattie war zuletzt in Schweden und der Schweiz aktiv und brachte es in der NHL auf 98 Spiele für die St. Louis Blues, die Carolina Hurricanes und die Edmonton Oilers.

Format und Struktur der Champions Hockey League

Die Champions Hockey League bündelt seit ihrer Gründung Spitzenklubs aus zahlreichen europäischen Eishockeyligen in einem länderübergreifenden Wettbewerb. Nach einer Gruppenphase mit mehreren Spieltagen qualifizieren sich üblicherweise die besten Mannschaften der Gesamttabelle für eine K.-o.-Runde, die schließlich den Gesamtsieger des Bewerbs ermittelt. Die Teilnahme setzt in der Regel eine erfolgreiche nationale Vorsaison voraus, da die Startplätze meist über die Platzierungen in den Heimligen vergeben werden.

Für Vereine aus kleineren Ligen wie der österreichischen ICE Hockey League stellt der internationale Wettbewerb grundsätzlich eine besondere Herausforderung dar. Die Kaderbreite und die läuferische Belastung unterscheiden sich häufig deutlich von jener größerer Topligen, zugleich bietet die CHL die Gelegenheit, sich mit internationaler Konkurrenz zu messen und Spielpraxis gegen unterschiedliche taktische Systeme zu sammeln. Transfers während einer laufenden Saison, wie sie nun bei Salzburg zu beobachten sind, gehören in solchen Wettbewerbsphasen zum üblichen Vorgehen, um personelle Lücken zu schließen oder die Kaderqualität kurzfristig zu erhöhen.

Übertragung und Begleitung der Spiele

Live-Übertragungen und Streams haben sich bei internationalen Klubwettbewerben wie der Champions Hockey League als Standard etabliert, da die Anstoßzeiten je nach Austragungsort variieren und Fans unabhängig vom Spielort verfolgen können. Gerade bei Partien in Skandinavien oder in Deutschland ermöglichen solche Übertragungswege eine zeitnahe Verfolgung der Spiele auch dann, wenn die Begegnungen am späten Abend stattfinden.