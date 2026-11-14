Österreichs Lacrosse-Team erreicht EM-Play-offs und kämpft um WM-Ticket für Olympia-Chance 2028

Österreichs Lacrosse-Männernationalmannschaft hat bei der Sixes-Europameisterschaft in Salou in Spanien den Einzug in die Play-off-Runde geschafft. Am Samstag setzte sich das Team mit 14:12 gegen Norwegen durch und beendete die Gruppenphase als Dritter der Gruppe C. Am Sonntag trifft Österreich im Play-off auf den Gruppe-B-Zweiten Griechenland.

Dritter Platz in Gruppe C als Ausgangslage

Mit dem Sieg gegen Norwegen sicherte sich Österreich den dritten Rang in der eigenen Gruppe. Dieser Platz berechtigt zur Teilnahme an der Play-off-Runde des Turniers, die am Sonntag ausgetragen wird. Gegner ist dort Griechenland, das die Gruppe B auf dem zweiten Platz abgeschlossen hat.

In der Gruppe A setzte sich Großbritannien durch. Die britische Mannschaft geht damit als Gruppensieger in die weiteren Spiele des Turniers.

Bedeutung eines Top-Fünf-Platzes

Für Österreich steht bei der Europameisterschaft mehr auf dem Spiel als die reine Turnierplatzierung. Ein Rang unter den besten fünf Mannschaften der EM ist notwendig, um ein Ticket für die Weltmeisterschaft zu lösen. Dieses WM-Ticket wiederum würde eine Qualifikationschance für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles eröffnen, bei denen Lacrosse erstmals seit über einem Jahrhundert wieder im olympischen Programm vertreten sein soll.

Der weitere Turnierverlauf für Österreich hängt damit unmittelbar vom Ausgang des Spiels gegen Griechenland ab. Je nach Ergebnis unterscheidet sich der weitere Weg durch das Turnier und damit auch die Nähe zu einem möglichen Platz unter den Top Fünf.

Format der Sixes-Europameisterschaft

Die Sixes-Variante des Lacrosse unterscheidet sich von der klassischen Feldversion vor allem durch die geringere Spielerzahl und ein kompakteres Spielfeld. Dieses Format wurde unter anderem mit Blick auf eine mögliche olympische Zukunft des Sports entwickelt, da es tendenziell schnellere und fernsehtauglichere Partien ermöglicht. Bei kontinentalen und internationalen Turnieren in diesem Format wird die Gruppenphase üblicherweise genutzt, um die Platzierungsrunden vorzustrukturieren, sodass Mannschaften mit vergleichbarer Form in den folgenden Runden aufeinandertreffen.

Internationale Verbände knüpfen die Vergabe von Startplätzen für Weltmeisterschaften häufig an Platzierungen bei kontinentalen Meisterschaften. Ein gutes Abschneiden bei einer Europameisterschaft kann auf diese Weise zugleich der erste Schritt auf dem Weg zu größeren Turnieren sein. Bei Sportarten, die um die Aufnahme oder Rückkehr ins olympische Programm ringen, gewinnen solche Qualifikationswege zusätzlich an Gewicht, da internationale Erfolge auch über die Entwicklung und Sichtbarkeit des Sports in den jeweiligen Ländern mitentscheiden können.