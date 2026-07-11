Österreichs Segler bei EM in Eckernförde knapp an Medal-Races vorbei

Österreichische Segler bei EM in Eckernförde außerhalb der Medal-Races

In Eckernförde sind die Europameisterschaften der Segelklassen 49er, 49erFX und Nacra 17 zu Ende gegangen. Für die Boote des Österreichischen Segel-Verbands endeten die Wettkämpfe am Samstag.

In der Klasse Nacra 17 gingen Laura Farese und Matthäus Zöchling gemeinsam an den Start. Das Duo schloss den Bewerb auf Rang elf ab. Für die Teilnahme an den Medal-Races wäre eine Platzierung in den Top Ten notwendig gewesen – Farese und Zöchling fehlten dazu vier Punkte.

In der Klasse 49er traten Keanu Prettner und Jakob Flachberger als Team an. Sie beendeten den Wettkampf auf dem 17. Rang.