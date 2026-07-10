Österreichs Segler mit Rückstand: Zittern um Einzug ins Medaillenrennen bei EM in Eckernförde

Segel-EM in Eckernförde: Österreichische Teams kämpfen um Medaillenrennen
Bei der Segel-Europameisterschaft vor Eckernförde kämpfen österreichische Boote um den Einzug in die Medaillenrennen. Die Ausgangslage ist für beide Teams nach den Freitag-Wettfahrten herausfordernd.
Farese und Zöchling knapp außerhalb der Top Ten
Laura Farese und Matthäus Zöchling gehen in der Nacra-17-Klasse an den Start. Nach den Freitag-Wettfahrten belegen sie den elften Platz. Auf die Top Ten fehlen dem Duo elf Punkte.
Prettner und Flachberger mit großem Rückstand
Keanu Prettner und Jakob Flachberger, amtierende 49er-Vizeweltmeister, belegen aktuell den 21. Platz. Um das Medaillenrennen noch zu erreichen, müssen sie am Samstag 29 Punkte aufholen.
Flachberger kommentierte die Situation: „Es ist ein bissl eine Zauberei angesagt, um es in die Medal Races zu schaffen.“
Hinweis zur Faktenprüfung
Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.