Österreichs U19-Fußballerinnen scheitern knapp an Deutschland – trotzdem historischer EM-Erfolg

Österreichs U19-Fußballerinnen verpassen EM-Finale

Österreichs U19-Fußballerinnen sind bei der Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina im Halbfinale ausgeschieden. Die ÖFB-Auswahl unterlag am Dienstag im Stadion Grbavica in Sarajevo Deutschland nach Verlängerung mit 0:1.

Das einzige Tor der Partie erzielte Tessa Zimmermann in der 109. Minute per Kopf – nach dem zehnten Corner der deutschen Mannschaft. Trotz des Ausscheidens schreibt das österreichische Team Geschichte: Als erstes weibliches ÖFB-Nachwuchsteam überhaupt erreichte diese Mannschaft das Halbfinale eines Europameisterschaftsturniers.

Verletzungsrückschlag und knappe Chancen

Einen Rückschlag gab es für Österreich noch vor der Pause: Kapitänin Valentina Illinger musste verletzt ausgewechselt werden. Auf der anderen Seite blieb auch Deutschland nicht ohne Warnzeichen – die Deutschen trafen einmal den Pfosten. Denise Lueger verpasste das deutsche Tor knapp.

Starke Vorrunde, zweiter Platz in der Gruppe

In der Vorrunde hatte Österreich Island mit 3:0 und die Schweiz mit 3:1 bezwungen. Lediglich gegen Spanien setzte es eine 1:2-Niederlage, wodurch der Gruppensieg verpasst wurde. Spanien setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Schweden mit 3:0 durch und trifft am Freitag im Finale auf Deutschland.