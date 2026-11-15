ÖSV-Slalom startet in Levi: Matt nennt Gstrein und Raschner als Schnelle, Feller fehlt verletzungsbedingt

Österreichs Slalom-Herren starten am Sonntag im finnischen Levi in die neue Weltcup-Saison. Das erste Torlauf-Rennen des Winters beginnt um 10.00 Uhr, der zweite Durchgang folgt um 13.00 Uhr. ORF1 überträgt beide Durchgänge live, die Sendung beginnt um 9.45 Uhr. Michael Matt hat sich vor dem Auftaktrennen öffentlich geäußert und dabei mehrere Teamkollegen als schnelle Fahrer genannt.

ÖSV-Aufgebot für den Auftakt in Levi

Michael Matt nannte in seinem Statement vor dem ersten Saisonrennen namentlich Fabio Gstrein, Dominik Raschner, Joshua Sturm und Johannes Strolz als Fahrer, die schnell unterwegs seien. Unter den österreichischen Startern verfügen laut Matt nur Gstrein und er selbst über eine ansprechende Startnummer für das Rennen in Levi.

Mit dabei ist auch Oscar Heine, der am Sonntag sein Weltcup-Debüt gibt. Der 23-Jährige aus Kärnten setzte sich in einer teaminternen Ausscheidung durch und kennt den Hang in Levi bereits aus Einsätzen im Europacup. Ebenfalls über eine teaminterne Ausscheidung für den Start qualifiziert hat sich Johannes Strolz. Der 34-jährige Vorarlberger und Doppelolympiasieger hatte seinen Fixplatz im Weltcup-Aufgebot verloren, nachdem er aus den Top 30 der Weltcup-Startliste gerutscht war.

Nicht am Start ist Manuel Feller, der Sieger des Slaloms von Kitzbühel aus der vergangenen Saison. Rückenprobleme überschatteten seine Vorbereitung auf den Winter. Nach Einschätzungen dürfte er erst beim Heimrennen in Gurgl am 22. November in die Saison einsteigen.

Lange ÖSV-Durststrecke auf der Levi Black

Für die österreichischen Slalom-Männer ist Levi seit Jahren schwieriges Terrain. Seit 2018 stand kein ÖSV-Fahrer mehr auf dem Podest der Piste „Levi Black“. Damals gewann Marcel Hirscher das Rennen in Lappland. Seither war der Weltcup-Tross nur noch dreimal zu Gast in Levi, ein Umstand, der auch auf pandemiebedingte Programmänderungen in den vergangenen Jahren zurückgeht.

In dieser Zeit hat sich Clement Noel als einer der prägenden Fahrer auf dieser Strecke etabliert. Der Franzose wurde 2019 Zweiter, gewann 2024 das Rennen und belegte 2025 erneut Platz zwei. Noel zählt damit auch zum Favoritenkreis für den diesjährigen Saisonauftakt.

Insgesamt bleibt die Ausgangslage im Slalom offen. In der vergangenen Saison gab es sieben unterschiedliche Sieger in den einzelnen Weltcup-Rennen, was auf ein dichtes Feld an konkurrenzfähigen Fahrern hindeutet. Bis zum Heimrennen in Kitzbühel hatten Österreichs Slalom-Männer in der Vorsaison auf den ersten und bislang einzigen Podestplatz warten müssen, den Feller mit seinem Sieg dort erzielte.

Saisonstart der Damen und Blick auf die Tour

Bei den Damen hatte Katharina Truppe zuletzt mit Rang drei ein starkes Resultat erzielt. ORF-Experte Thomas Sykora wird das Rennen in Levi wie gewohnt analysieren und einordnen.

Levi als traditioneller Saisonauftakt

Levi im finnischen Lappland gilt im alpinen Weltcup traditionell als einer der ersten Stationen der Saison, sobald ausreichend Naturschnee und tiefe Temperaturen frühe Rennen auf der nördlichen Halbkugel ermöglichen. Der Hang „Levi Black“ ist bekannt für seine kompakte, oft eisige Piste, die technisch präzises Fahren verlangt und Fehler nur selten verzeiht. Slalomrennen werden grundsätzlich in zwei Durchgängen ausgetragen, wobei sich die Zeiten beider Läufe addieren. Nur eine begrenzte Anzahl an Athleten qualifiziert sich nach dem ersten Durchgang für den zweiten.

Die Platzierung in der Startliste spielt im Slalom eine wichtige Rolle, da die Piste im Laufe des Rennens zunehmend von den vorausfahrenden Läufern beeinflusst wird. Fahrer mit niedrigeren Startnummern treffen in der Regel auf bessere Pistenverhältnisse, während spätere Starter mit stärker ausgefahrenen Spuren umgehen müssen. Veränderungen in der Weltcup-Startliste, wie sie bei Johannes Strolz zum Verlust seines Fixplatzes geführt haben, ergeben sich üblicherweise aus den over die Saison gesammelten Weltcup-Punkten der vorangegangenen zwölf Monate. Nationale Verbände nutzen in solchen Fällen häufig interne Ausscheidungsrennen, um verble